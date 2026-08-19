Se caen páginas del Gobierno Federal, fue ‘incidencia ajena’; restablecen servicio

Durante la tarde del miércoles, los sitios web del gob.mx del Gobierno de México fueron inhabilitados temporalmente luego que se detectó una “incidencia ajena en los sistemas”. Durante varios minutos, la página de Internet mostró un mensaje sobre que estaba en mantenimiento, entre las páginas a las que no fue posible acceder se encontraban la de Presidencial de la República, Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina (Semar); también la Secretaría del Bienestar, donde se concentra toda la información sobre programas sociales, registró fallas.

Al ingresar a los sitios, aparecían los mensajes “404 Not Found” y “503 Service Temporarily Unavailable”. Mientras que en el Banco del Bienestar aparecía el error: “500 Internal Server ErrorIf you are the administrator of this website, then please read this web application’s log file and/or the web server’s log file to find out what went wrong.”

PROMETEN 25 MINUTOS, TARDAN UNA HORA Y MEDIA La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que se trataba de un corte de conectividad, cerca de las 16:54 horas informó que las páginas volverían a estar en línea en unos minutos. “En 25 minutos quedarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra”, comentó.

Sin informar de qué tipo de “incidente” se trata y si hubo vulneración en el sistema o datos, la Agencia de Transformación se limitó a ofrecer una disculpa por “las molestias”.

Transcurridos los minutos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones volvió a informar sobre los servicios de sitios web se reestablecieron; detallaron que se trató de una incidencia ajena al sistema. ”Los sitios de gob.mx se encuentran disponibles. Aunque se debió a una incidencia ajena a nuestro sistemas, ofrecemos una disculpa por las molestias”, el mensaje fue emitido una hora y media después del primer aviso.

El pasado 29 de mayo, la agencia rechazó que las bases de datos de los programas sociales operados por la Secretaría del Bienestar hubieran sufrido un hackeo, señalando que se trató de un “ingreso no autorizado”.

Temas

Internet Gobierno Hackeos

Localizaciones

México

Organizaciones

SEGOB

