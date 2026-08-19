Se caen páginas del Gobierno Federal, fue ‘incidencia ajena’; restablecen servicio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Se caen páginas del Gobierno Federal, fue ‘incidencia ajena’; restablecen servicio
    Durante la tarde del miércoles, los sitios web del gob.mx del Gobierno de México fueron inhabilitados temporalmente luego que se detectó una “incidencia ajena en los sistemas”. X

Entre las páginas a las que no fue posible acceder se encontraban la de Presidencial, Segob, Defensa, Semar y Secretaría del Bienestar

Durante la tarde del miércoles, los sitios web del gob.mx del Gobierno de México fueron inhabilitados temporalmente luego que se detectó una “incidencia ajena en los sistemas”.

Durante varios minutos, la página de Internet mostró un mensaje sobre que estaba en mantenimiento, entre las páginas a las que no fue posible acceder se encontraban la de Presidencial de la República, Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina (Semar); también la Secretaría del Bienestar, donde se concentra toda la información sobre programas sociales, registró fallas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/antes-anthropic-y-openai-ahora-meta-informa-que-su-modelo-de-ia-hackeo-a-otra-empresa-EP22698509

Al ingresar a los sitios, aparecían los mensajes “404 Not Found” y “503 Service Temporarily Unavailable”. Mientras que en el Banco del Bienestar aparecía el error: “500 Internal Server ErrorIf you are the administrator of this website, then please read this web application’s log file and/or the web server’s log file to find out what went wrong.”

PROMETEN 25 MINUTOS, TARDAN UNA HORA Y MEDIA

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que se trataba de un corte de conectividad, cerca de las 16:54 horas informó que las páginas volverían a estar en línea en unos minutos.

“En 25 minutos quedarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra”, comentó.

Sin informar de qué tipo de “incidente” se trata y si hubo vulneración en el sistema o datos, la Agencia de Transformación se limitó a ofrecer una disculpa por “las molestias”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-hackeo-a-plataforma-de-capacitacion-de-proteccion-civil-cnpc-confirma-investigacion-KD21004529

Transcurridos los minutos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones volvió a informar sobre los servicios de sitios web se reestablecieron; detallaron que se trató de una incidencia ajena al sistema.

”Los sitios de gob.mx se encuentran disponibles. Aunque se debió a una incidencia ajena a nuestro sistemas, ofrecemos una disculpa por las molestias”, el mensaje fue emitido una hora y media después del primer aviso.

El pasado 29 de mayo, la agencia rechazó que las bases de datos de los programas sociales operados por la Secretaría del Bienestar hubieran sufrido un hackeo, señalando que se trató de un “ingreso no autorizado”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Internet
Gobierno
Hackeos

Localizaciones


México

Organizaciones


SEGOB

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La FGR dio a conocer la detención de Fausto ‘N’, identificado como posible implicado y la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión donde fue secuestrado Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Detienen a Fausto ‘N’, testigo del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y secuestro de ‘El Mayo’ Zambada
Litzy, de 26 años, sobrevivió al ataque de Chad (en la imagen), y este miércoles será dada de alta de la Clínica 2 del IMSS tras varias semanas hospitalizada.

Confirma Fiscalía de Coahuila alta médica de Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
‘El Tío Lako’ es identificado como jefe regional del CJNG y se le señala de ordenar ataques a elementos de GN tras detención de ‘El Mencho’.

Caen 9 del CJNG en Michoacán, entre ellos hija y pareja del ‘Tío Lako’
El lugar donde se cometió el multihomicidio por un exmilitar se origen estadounidemse, sigue resguardado por las autoridades.

Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Poder Judicial
Carta a Mamá Socky

Carta a Mamá Socky
Michelle “N”, originaria de Saltillo, participa en “Master Chef 24/7 México” y se encuentra entre las ocho concursantes que buscan avanzar hacia la final.

Competidora saltillense de Master Chef está denunciada por violencia contra otra mujer
A 15 años del ataque al Casino Royale a manos de presuntos miembros del grupo de los Zetas solo se ha dictado una sentencia en el caso que dejó la muerte de 52 personas.

Deudos de las víctimas del Casino Royale claman justicia; solo hay un sentenciado a 15 años de la tragedia
Nelson Sahiel Cedillo busca consolidarse en el futbol profesional después de dar sus primeros pasos en la Liga MX.

¿Quién es Nelson Sahiel Cedillo? El saltillense que apunta al Mundial Sub-20 y Los Ángeles 2028