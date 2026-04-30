‘Se cuelgan del exterior’... Sheinbaum arremete contra la oposición por ‘festejar’ cargos contra Rocha Moya en EU

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México
/ 30 abril 2026
    ‘Se cuelgan del exterior’... Sheinbaum arremete contra la oposición por ‘festejar’ cargos contra Rocha Moya en EU
    La presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona a la oposición por “colgarse del exterior” tras las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos. Defiende la soberanía y reitera que sin pruebas no habrá juicios anticipados. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum arremete contra la oposición por el caso Rocha Moya y exige pruebas antes de cualquier acusación desde EU

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una crítica frontal a la oposición mexicana, a la que acusó de aprovechar las acusaciones provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya para construir un discurso político.

Como no les ha funcionado nada, porque no crecen y no tienen apoyo popular, viene algo del exterior y se cuelgan del exterior”, expresó la mandataria, en una declaración que refleja la tensión generada por los señalamientos relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Además, Sheinbaum trazó una comparación histórica al señalar que, desde su perspectiva, no existe diferencia entre los conservadores del siglo XIX y los actuales, insistiendo en que recurren a factores externos para influir en la política nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-vamos-a-cubrir-a-nadie-sheinbaum-pide-pruebas-contundentes-a-eu-en-caso-rocha-moya-fgr-investigara-caso-HG20377624

DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LLAMADO A PRUEBAS

En su posicionamiento, la jefa del Ejecutivo insistió en que cualquier acusación debe sustentarse en pruebas contundentes. “¿Cómo la presidenta va a acusar a un gobernador sin pruebas?”, cuestionó, subrayando la importancia de evitar juicios anticipados.

La mandataria planteó un escenario hipotético: ¿qué pasaría si la Fiscalía General de la República solicitara la extradición de un gobernador en funciones de otro país sin pruebas claras? La pregunta, explicó, busca poner en contexto la dimensión del caso.

En ese sentido, reiteró que su gobierno no encubrirá delitos, pero tampoco permitirá que se vulneren principios como la presunción de inocencia y la soberanía nacional, pilares en la relación bilateral.

ANTECEDENTES Y MENSAJES POLÍTICOS

Sheinbaum también recordó el caso del Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y posteriormente liberado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Fue liberado porque no había pruebas”, afirmó, utilizando este antecedente como referencia clave.

Asimismo, confirmó que sostuvo comunicación con Rocha Moya tras las acusaciones. “Si no hay nada, no hay nada que temer”, dijo, en una frase que resume la postura oficial frente a la controversia.

Finalmente, la presidenta aseguró que actuaría de la misma forma sin importar el partido político del implicado, ya sea del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano, reforzando el enfoque institucional por encima de intereses partidistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/es-un-tiro-al-corazon-de-la-4t-acusacion-a-rocha-y-al-gobierno-de-sinaloa-riva-palacio-AG20373201

DATOS CURIOSOS

• El caso de Salvador Cienfuegos en 2020 generó un precedente diplomático entre México y Estados Unidos por el manejo de pruebas.

• La extradición entre ambos países está regulada por tratados que exigen evidencia sólida antes de cualquier detención.

• La referencia al siglo XIX alude a conflictos históricos en México donde actores políticos buscaron respaldo en gobiernos extranjeros.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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