Se desploman 87% las detenciones de migrantes en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 febrero 2026
    Se desploman 87% las detenciones de migrantes en México
    Por género, el 90 por ciento de las detenciones fue de hombres y el 10 por ciento de mujeres. REFORMA

Mientras que en 2024 se registraron un millón 234 mil 698 eventos, en 2025 la cifra bajó a 155 mil 730

El número de “eventos de personas en situación migratoria irregular” en México disminuyó 87 por ciento en 2025 respecto al año previo.

De acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación el año pasado se registraron 155,730 de dichos eventos (detenciones), por 1,234,698 en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: En medio de la violencia que enfrenta México, la familia sostiene al ser humano: CIFAM 2026

Los principales países de origen de los migrantes detenidos en 2025 fueron Venezuela, con 25 por ciento, Honduras, con 8.4, y Cuba, con 8.3. En 2024 las primeras tres posiciones fueron ocupadas por Venezuela, Ecuador y Honduras.

Los migrantes procedentes de Asia detenidos en México disminuyeron de 67,962 en 2024 a 6,903 en 2025, y los procedentes de África de 58,64 a 5,398.

Más de las mitad de los eventos registrados el año pasado, 78,311, tuvieron lugar en Tabasco, por 43,758 en Chiapas.

El 90 por ciento de las detenciones correspondió a hombres y 10 por ciento a mujeres.

Casi uno de cada 10 migrantes en situación irregular, 15,172 tenía menos de 18 años.

La UPM reporta 11,804 “eventos de personas devueltas por la autoridad migratoria mexicana”, 4,501 de ellas a Guatemala y 4,392 a Honduras.

En tanto, se registraron 126,756 “eventos de personas no sujetos a devolución”, de los cuales 101,223 correspondieron a migrantes a quienes se expidió un “oficio de salida”.

”Hace referencia al documento administrativo a partir del cual se informa a la persona con un Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM) que su salida de la estación migratoria o del albergue, según sea el caso, es con el fin de que abandone el país por sus propios medios en un lapso no mayor a 30 días”, explica la UPM.

Solo en 7,771 caso se expidieron oficios de regularización migratoria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Migración

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, afirmó que en Coahuila no se suspendieron clases ni actividades, y destacó el reforzamiento de la vigilancia en coordinación con fuerzas federales.

Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno
En una operación valuada en 110.000 millones de dólares, Paramount Skydance Corporation concretó la compra de Warner Bros. Discovery.

Es oficial. Paramount firma contrato de compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares
Brandon Moreno encabezará el UFC México 2026 en la Arena CDMX, donde la Ciudad de México recibirá una cartelera de 13 peleas que incluye el debut de Regina Tarín ante Ernesta Kareckaitė en el octágono de la UFC.

UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno
Valiente. Yeri Mua asegura que no se “achicará” ante las críticas y que seguirá defendiendo el reguetón hecho por mujeres.

Yeri Mua lleva el reguetón mexa al Auditorio Nacional y defiende su libertad femenina
Se entregarán tarjetas del Bienestar para nuevos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro en marzo 2026.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: la entrega de tarjetas del Bienestar será en el mes de marzo
Subraya que la iniciativa forma parte de un planteamiento integral que fue nutrido a partir de foros y opiniones recogidas en distintos puntos del país.

Sheinbaum rechaza que eliminar el PREP sea ‘ocurrencia’ y defiende cómputo distrital
Los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán realizar trámites en una herramienta digital sencilla y accesible.

Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados