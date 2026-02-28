Se desploman 87% las detenciones de migrantes en México

El número de “eventos de personas en situación migratoria irregular” en México disminuyó 87 por ciento en 2025 respecto al año previo.

De acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación el año pasado se registraron 155,730 de dichos eventos (detenciones), por 1,234,698 en 2024.

Los principales países de origen de los migrantes detenidos en 2025 fueron Venezuela, con 25 por ciento, Honduras, con 8.4, y Cuba, con 8.3. En 2024 las primeras tres posiciones fueron ocupadas por Venezuela, Ecuador y Honduras.

Los migrantes procedentes de Asia detenidos en México disminuyeron de 67,962 en 2024 a 6,903 en 2025, y los procedentes de África de 58,64 a 5,398.

Más de las mitad de los eventos registrados el año pasado, 78,311, tuvieron lugar en Tabasco, por 43,758 en Chiapas.

El 90 por ciento de las detenciones correspondió a hombres y 10 por ciento a mujeres.

Casi uno de cada 10 migrantes en situación irregular, 15,172 tenía menos de 18 años.

La UPM reporta 11,804 “eventos de personas devueltas por la autoridad migratoria mexicana”, 4,501 de ellas a Guatemala y 4,392 a Honduras.

En tanto, se registraron 126,756 “eventos de personas no sujetos a devolución”, de los cuales 101,223 correspondieron a migrantes a quienes se expidió un “oficio de salida”.

”Hace referencia al documento administrativo a partir del cual se informa a la persona con un Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM) que su salida de la estación migratoria o del albergue, según sea el caso, es con el fin de que abandone el país por sus propios medios en un lapso no mayor a 30 días”, explica la UPM.

Solo en 7,771 caso se expidieron oficios de regularización migratoria.