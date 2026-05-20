Se disparan seguros médicos hasta en 40%

Mientras la inflación acumulada en los últimos cinco años ronda niveles aproximados a 30%, de acuerdo con el Inegi, los honorarios médicos y costos hospitalarios se han encarecido a tasas de casi 70%, incidiendo en el costo de las primas.

A lo largo de este año, los honorarios de los doctores y otros gastos hospitalarios se han vuelto factores que presionan los precios de los seguros de gastos médicos en el país, de acuerdo con especialistas del sector.

Dicha situación afecta principalmente a la población de adultos mayores, que ha experimentado aumentos superiores al 40% en el costo de sus seguros, dijo Luis Huerta, director general de EKA, despacho de seguros y actuaría.

”Es muy difícil hacer frente a costos de honorarios u hospitalarios con estos incrementos tan fuertes”, explicó el especialista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, resaltó que, en los últimos años, los costos de las pólizas han aumentado significativamente, afectando sobre todo a adultos mayores, lo que exige respuestas desde políticas públicas, además de ajustes en el sector asegurador.

”En tiempos recientes, los incrementos a los costos de las pólizas han sido muy fuertes, en particular para los adultos mayores de 60 a 65 años. Llega un momento en que es incosteable pagarlo”, dijo.

Desde el arranque de este año, el producto de gastos médicos reportaba aumentos de entre 6% y 10%, como lo dio a conocer EL UNIVERSAL.

Además de las presiones inflacionarias, el sector asegurador enfrenta mayores retos por la eliminación de la deducibilidad del IVA.

Huerta planteó que las pólizas de gastos médicos para mayores de 60 deberían estar exentas del pago del IVA, pues el impacto fiscal sería bajo por la reducida población que paga este producto, mientras el alivio individual sería significativo.

La medida podría implementarse desde la Secretaría de Hacienda, con aprobación legislativa, contribuyendo a balancear los costos para adultos mayores.

De igual forma, sugirió uniformar los estados de cuenta y fuentes de información en hospitales, pues los datos de costos son muy diversos, dificultando estimaciones actuariales precisas.

De ahí que homologar información permita calcular mejor las primas y gestionar riesgos, sin exigir que todos los precios sean iguales, agregó.

También se necesita una política integral de prevención, ya que se trata de una medida de beneficio para la población en general, al reducir la carga de enfermedades costosas y mejorar la sostenibilidad del sistema de salud y del mercado asegurador.

”Estamos muy lejos de ser una sociedad que tenga cultura de la prevención, y ahí mucho se tiene que hacer a nivel del gobierno, porque es su responsabilidad, pero también a nivel de las aseguradoras”, dijo.

Sector bajo alerta

De acuerdo con el panorama analítico del sector al cuarto trimestre de 2025 elaborado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), en accidentes y enfermedades la siniestralidad se ubicó en 135.6 mil millones de pesos, lo que reflejó un incremento de 14.4%, explicado por el comportamiento de las reclamaciones en gastos médicos, que tuvieron un crecimiento de 14.7%, así como por el aumento de 8.9% en salud y de 4.2% en accidentes personales.

En opinión del organismo, el seguro de gastos médicos mayores alcanzó al cierre de 2025 una siniestralidad de 131 mil millones de pesos, reflejando la presión de costos médicos estructuralmente elevados.

Así, el regulador ubicó de nueva cuenta la elevada inflación en gastos médicos como uno de los principales retos para el seguro de gastos médicos durante este año.

La semana pasada, en la convención anual de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la directora de Salud de WTW, Lisa Balboa, señaló que la inflación médica ronda 13% en México, siendo de las más altas en América Latina.

La directiva explicó que algunas aseguradoras internacionales han logrado contener sus costos mediante modelos de integración vertical o pagos basados en resultados clínicos, y no únicamente en servicios prestados, apoyados en tecnología, dispositivos inteligentes y análisis de datos.

”Típicamente, en muchos mercados, sólo el 3% de todos los asegurados, dentro de la cartera de la aseguradora, son responsables de más del 30% de todos los costos durante varios años consecutivos”, mencionó.

”Así que, si podemos utilizar toda esta innovación analítica, datos de wearables y predecir quién va a ser este 3% de personas intervinientes, por ejemplo, sugiriendo un chequeo médico para que una persona con hipertensión tenga medicamento antes de que sufra una enfermedad más grave, así podemos controlar los costos”, agregó.

El resultado sería “un ganar-ganar”, afirmó Balboa, ya que la aseguradora va a bajar los costos y, al mismo tiempo, “el asegurado va a gozar de mejor salud”.