Afirma Secretaría de Salud que México está preparado ante el ébola

CDMX.-El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró que México se encuentra preparado y vigilante ante brote de ébola en Congo, además de que hay alerta de viaje y guías médicas. Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario informó que ya hay una alerta de viaje, además de que hay vigilancia epidemiológica y guías médicas para que los doctores sepan cómo actuar ante algún eventual caso. “Ante estas enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de emergencia sanitaria no mundial pero sí local, estamos preparados y vigilantes por si pudiera presentarse algún caso en el País”, afirmó el secretario de salud David Kershenobich.

“Tenemos vigilancia epidemiológica por si alguien viaja al país, tenemos ya guías médicas para que los médicos sepamos cómo actuar en caso de ébola y también poderlo reconocer”. “Tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos”.

EL CONGO LLEGARÁ A GUADALAJARA Durante el Mundial 2026, la República del Congo tiene uno de sus tres partidos en Guadalajara, contra Colombia el 23 de junio. El secretario explicó en la mañanera que el ébola es un virus que no se transmite por vía respiratoria sino con secreciones de sangre, vómito, diarrea, saliva y fluidos corporales. Agregó que tiene una alta tasa de letalidad, pues el 40% de los infectados llega a morir y no hay tratamiento.

“El ébola es un virus que se transmite fundamentalmente por exposición a murciélagos y que no se transmite por vía respiratoria sino por secreciones, por sangre, vómito, diarrea, saliva, fluidos corporales y ese no da manifestación, da manifestaciones de gripa muy vagas pero la parte importante es que lo que produce es una alteración en el sistema hematológico, produce una cosa que se llama coagulación intravascular en donde empiezan con esa hemorragia, por eso se le conoce como fiebre hemorrágica, y esa tiene una alta tasa de letalidad”, expresó el funcionario.

“Tiene, aproximadamente 40% de los casos llegan a fallecer”. “La diferencia con el hantavirus es que no es un virus respiratorio sino que es un virus que ocurre en secreciones distintas”. “En ninguno de los dos casos hay tratamiento”.

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