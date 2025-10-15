$!Se duplica venta de autos eléctricos con relación al mismo periodo de 2024

Impulsados principalmente por las marcas chinas, la venta de automóviles eléctricos e híbridos conectables subió de enero a septiembre 106% en México, con relación al mismo periodo de 2024, al pasar de 33 mil 171 a 68 mil 321 unidades, de acuerdo con el Barómetro de Electro Movilidad Asociación (EMA).

En el tercer trimestre del año, los socios de EMA colocaron en el mercado 24 mil 498, un avance del 49.56%, con relación al mismo periodo del año previo.

Eugenio Grandio, presidente de EMA, explicó que esas cifras sólo incluyen a las marcas que están dentro de EMA, que son Tesla, BYD, Changan, JAC, Zeekr, Volvo, Auteco, entre otras, que son las que dominan las ventas en México.

“Cerca del 90% de los vehículos eléctricos que se venden en México, principalmente son de las marcas que están en nuestra asociación, que son las que le han estado apostando a la electromovilidad, porque el resto de las marcas, especialmente las tradicionales, son súper pasivos, y todavía no se animan a ofrecer vehículos eléctricos en México, a pesar de que ya los ofrecen en otros mercados”, dijo.

Si bien algunas agencias de marcas chinas han cerrado en territorio nacional, Grandio precisó que no es el caso de las socias de EMA, al contrario, siguen expandiéndose.