Se duplica venta de autos eléctricos con relación al mismo periodo de 2024

México
/ 15 octubre 2025
    Se duplica venta de autos eléctricos con relación al mismo periodo de 2024
    Si bien algunas agencias de marcas chinas han cerrado en territorio nacional, Grandio precisó que no es el caso de las socias de EMA, al contrario, siguen expandiéndose. FOTO: REFORMA

En el tercer trimestre del año, los socios de EMA colocaron en el mercado 24 mil 498, un avance del 49.56%, con relación al mismo periodo del año previo

Impulsados principalmente por las marcas chinas, la venta de automóviles eléctricos e híbridos conectables subió de enero a septiembre 106% en México, con relación al mismo periodo de 2024, al pasar de 33 mil 171 a 68 mil 321 unidades, de acuerdo con el Barómetro de Electro Movilidad Asociación (EMA).

En el tercer trimestre del año, los socios de EMA colocaron en el mercado 24 mil 498, un avance del 49.56%, con relación al mismo periodo del año previo.

TE PUEDE INTERESAR: Se erosiona confianza sobre CIBanco, Intercam y Vectoron por presunto lavado de dinero

Eugenio Grandio, presidente de EMA, explicó que esas cifras sólo incluyen a las marcas que están dentro de EMA, que son Tesla, BYD, Changan, JAC, Zeekr, Volvo, Auteco, entre otras, que son las que dominan las ventas en México.

“Cerca del 90% de los vehículos eléctricos que se venden en México, principalmente son de las marcas que están en nuestra asociación, que son las que le han estado apostando a la electromovilidad, porque el resto de las marcas, especialmente las tradicionales, son súper pasivos, y todavía no se animan a ofrecer vehículos eléctricos en México, a pesar de que ya los ofrecen en otros mercados”, dijo.

Si bien algunas agencias de marcas chinas han cerrado en territorio nacional, Grandio precisó que no es el caso de las socias de EMA, al contrario, siguen expandiéndose.

$!Se duplica venta de autos eléctricos con relación al mismo periodo de 2024

“Las marcas (chinas) que son parte de EMA, que son Seekr, BYD y Changan, no han cerrado ninguna de sus agencias. Creo que son las marcas más enfocadas en términos de electromovilidad; BYD sólo vende eléctricos e híbridos conectables, Changan es una marca que sí vende vehículos a gasolina, pero que sólo en los últimos 4 meses ha lanzado 5 modelos de híbridos conectables y eléctricos, y Seekr también sólo vende vehículos eléctricos”.

”Estas son las marcas que, junto con JAC, Volvo, Tesla y Auteco, entregan reportes para nuestros datos, y al menos de nuestras agencias, no tengo detectados cierres, al contrario, van a ir creciendo. Por ejemplo, BYD en 18 meses ha abierto 81 agencias y vienen más”,señaló el presidente de EMA.

Respecto a la posible limitación que podrían tener las marcas chinas en el mercado mexicano en la revisión del T-MEC, dijo que el impacto sería para el consumidor.

”Gracias a que BYD vino a México y ofreció el Dolphin Mini que está en 400 mil pesos, ese cliente pudo optar por un auto cero emisiones”.

En el caso de los aranceles propuestos por el Gobierno de México, dijo que impactarán al mercado, pese a que las marcas chinas han contribuido a impulsar la electromovilidad con muchos modelos accesibles en precio, y de contribuir a que hoy haya más de 100 modelos diferentes.

También han propiciado la ampliación de infraestructura de recarga, y prueba de ello es que, al cierre del tercer trimestre del 2025, había 54 mil 80, un 20% más que en 2024.

Temas


Autos eléctricos
ventas

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III