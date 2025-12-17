Se duplicará tráfico aéreo en México en los próximos 20 años: Airbus

El fabricante de aviones Airbus estimó que en los próximos 20 años se duplicará en México el tráfico de pasajeros aéreos y llegará a 215.6 millones en 2044.

De acuerdo con la Previsión Global del Mercado 2025-2044, se estima que actualmente el tráfico es de 103.5 millones de pasajeros, por lo que en los próximos años se espera un crecimiento de 108 por ciento.

El reporte argumenta que el ascenso está impulsado por una expansión económica, una clase media que va al alza y una conectividad nacional e internacional que cada vez es mayor.

Por otro lado, también se prevé que la frecuencia de vuelos incremente en el País, con un crecimiento de viajes per cápita de 0.6 a 1.2.

Aunque se prevé una demanda sólida en todos los sectores, especialmente estiman aumentos más pronunciados en los viajes domésticos y regionales.

Junto con el crecimiento estimado en la demanda, también se prevé un aumento de 64 por ciento en la flota de aviones comerciales necesarias para soportar el tráfico, considerando operadores locales y extranjeros. En ese sentido, los aviones de pasillo único lideran el volumen.

Finalmente, Airbus calculó que el tráfico doméstico tendrá el mayor crecimiento, con un alza de 148 por ciento; después está el tráfico regional, con 146 por ciento de aumento; y el trágico internacional, con 60%, en los próximos 20 años.