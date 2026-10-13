Se forma la Depresión Tropical Veintiuno-E en el Océano Pacífico

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    Se forma la Depresión Tropical Veintiuno-E en el Océano Pacífico
    Depresión Tropical Veintiuno-E al sur de Oaxaca. X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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A través de su cuenta oficial de X, Protección Civil informó sobre la formación de la Depresión Tropical Veintiuno-E en el Océano Pacífico.

CONAGUA informó sobre la formación de la Depresión Tropical Veintiuno-E en el Océano Pacífico. Su centro se ubica a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco Guerrero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adan-augusto-sale-en-defensa-de-andy-lopez-beltran-meteria-las-manos-al-fuego-por-el-FG24115808

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país, manteniendo un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos de 55 kilómetros por hora con rachas de hasta 75 km. Protección Civil ha recomendado realizar limpieza y recoger cualquier objeto o basura en el exterior de las viviendas para permitir que el agua fluya cuando llueva, además de mantenerse atento a la información oficial y atender a los avisos de las autoridades.

¿ES POSIBLE QUE SE CONVIERTA EN UN CICLÓN COMO RACHEL Y SIMON?

Sí, existe una alta probabilidad que la depresión tropical se fortalezca de forma rápida y se transforme en un ciclón de gran intensidad en los próximos días.

De acuerdo con los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la CONAGUA, el pronóstico de evolución indica lo siguiente:

Siguiente fase: En las próximas horas se prevé que evolucionará a la Tormenta Tropical Trudy.

Intensificación a Huracán: Durante los días entre jueves y sábado continuará cobrando fuerza. Los modelos actuales prevén que alcanzará la categoría de huracán mayor frente a las costas del Pacífico, aproximadamente al sur de Guerrero y Michoacán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amilcar-olan-esta-ubicable-informa-harfuch-toca-a-la-fgr-informar-si-cuenta-con-alguna-carpeta-de-investigacion-GG24115113

EFECTOS PREVISTOS

Aunque hay monitoreo constante si su centro llegará a tocar tierra o si avanzará paralelo a la costa, su amplia circulación ya está reforzando el potencial de lluvias intensas y fuertes rachas de viento y oleaje en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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