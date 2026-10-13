Se forma la Depresión Tropical Veintiuno-E en el Océano Pacífico

CONAGUA informó sobre la formación de la Depresión Tropical Veintiuno-E en el Océano Pacífico. Su centro se ubica a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco Guerrero.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país, manteniendo un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos de 55 kilómetros por hora con rachas de hasta 75 km. Protección Civil ha recomendado realizar limpieza y recoger cualquier objeto o basura en el exterior de las viviendas para permitir que el agua fluya cuando llueva, además de mantenerse atento a la información oficial y atender a los avisos de las autoridades.

¿ES POSIBLE QUE SE CONVIERTA EN UN CICLÓN COMO RACHEL Y SIMON?

Sí, existe una alta probabilidad que la depresión tropical se fortalezca de forma rápida y se transforme en un ciclón de gran intensidad en los próximos días.

De acuerdo con los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la CONAGUA, el pronóstico de evolución indica lo siguiente:

Siguiente fase: En las próximas horas se prevé que evolucionará a la Tormenta Tropical Trudy.

Intensificación a Huracán: Durante los días entre jueves y sábado continuará cobrando fuerza. Los modelos actuales prevén que alcanzará la categoría de huracán mayor frente a las costas del Pacífico, aproximadamente al sur de Guerrero y Michoacán.