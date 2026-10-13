Adán Augusto sale en defensa de ‘Andy’ López Beltrán: ‘metería las manos al fuego por él’

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    Adán Augusto sale en defensa de ‘Andy’ López Beltrán: ‘metería las manos al fuego por él’
    El senador describió al hijo del expresidente como una persona honesta e íntegra, a quien conoce desde niño. Cuartoscuro

El legislador morenista aseguró que a “Andy” se le ataca por ser hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador

CDMX.- El senador Adán Augusto López Hernández salió en defensa de “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al describirlo como una persona honesta e íntegra, a quien conoce desde niño, por lo que, enfático, aseguró que “metería las manos al fuego por él”.

En una inusitada charla de más de 40 minutos con los reporteros de la fuente del Senado, el legislador, que acostumbra a evadir preguntas con su frase de “yo no doy declaraciones”, habló de beisbol, de su salud, de Morena y de su eventual retiro, entre otros temas.

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Sentado en su escaño y de buen humor, el excoordinador de la bancada mayoritaria se resistió en varios momentos a abordar asuntos políticos, pero al final le entró a algunos temas y aseguró que hay Morena para rato.

MINIMIZA TEMA RELACIONADO CON “ANDY”

También fue cuestionado sobre los señalamientos que vinculan a “Andy” con negocios del empresario Amílcar Olán y por la revocación de su visa estadunidense, pero minimizó el tema, al señalar que se trata de una decisión soberana de otro país.

“Eso no es un delito, es una decisión soberana de un país, como si Canadá te negara una visa de entrada. Ellos deciden si te permiten la estancia o te niegan la entrada”.

A la pregunta de si metería las manos al fuego por López Beltrán, el político tabasqueño respondió:”Por mis amigos, siempre. Es una persona honesta e íntegra y ha sido objeto de una campaña mediática brutal. Nunca se había visto en el país”.

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“Yo conocí a Andrés (López Beltrán) desde niño. Llegaban ahí a la casa de la familia. Los tres muchachos con Rocío pasaban a visitar a mi mamá en las tardes y ahí se quedaban, platicando, tomando chocolate, jugando”, recordó.

Adán Augusto López dijo que a “Andy” se le ataca por ser hijo del expresidente López Obrador. “Ahora resulta que los que más atacan a Andrés Manuel eran los que le rendían pleitesía”, recalcó.

También hizo referencia a la red de amigos del obradorismo y citó la frase: “Amigos de mis amigos no son mis enemigos”.

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