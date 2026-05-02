Gana ‘Rey de las Pipas’ otra vez contrato para abastecer de agua al AICM

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    Gana ‘Rey de las Pipas’ otra vez contrato para abastecer de agua al AICM
    El nuevo contrato prevé dotar hasta 79 pipas diarias de 10 mil litros, es decir, 791 mil litros, a cambio de un pago de hasta 3 millones 800 mil pesos, servicio que brindar· hasta el 31 de diciembre. REFORMA
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Desde hace 15 años, Trejo Castorena controla el abasto de agua con pipas en la terminal área y ha sido acusado de huachicolear agua de pozos

Adolfo Trejo Castorena, el ‘Rey de las Pipas’, obtuvo un nuevo contrato para abastecer de agua al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde hace 15 años, Trejo Castorena controla el abasto de agua con pipas en la terminal área y ha sido acusado de huachicolear agua de pozos no autorizados en las inmediaciones de la terminal aérea.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/protestan-en-reynosa-contra-la-inseguridad-y-la-violencia-BE20420809

El nuevo contrato prevé dotar hasta 79 pipas diarias de 10 mil litros, es decir, 791 mil litros, a cambio de un pago de hasta 3 millones 800 mil pesos, servicio que brindar· hasta el 31 de diciembre.

Uno de los requisitos para lograr el contrato, adjudicado por invitación a tres personas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), era revisar el pozo en donde se extraen los caudales entregados en las cisternas de la terminal aérea.

Una constancia precisa que el agua proviene del pozo La Guadalupana, ubicado en 20 de Noviembre, en el municipio de San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México.

”Se hace constar que los representantes de ASA realizaron la visita correspondiente a la inspección física del pozo o garza, a través de los cuales se suministra el agua potable, a fin de constatar que cuenta con lo señalado en el requisito técnico T-4 de la convocatoria”, cita.

En 2024, el IMSS contrató a Trejo Castorena para proveer 113 mil metros cúbicos de agua a hospitales de la Ciudad.

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