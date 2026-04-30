Registra la CDMX la tercera muerte por sarampión y suman 37 fallecimientos
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Por entidad, Jalisco tiene el mayor número de casos confirmados, con 6 mil 572, y en segundo lugar Chihuahua con 4 mil 586 casos
CIUDAD DE MÉXICO.- La Ciudad de México registró la tercera muerte causada por sarampión, una durante 2025 y dos en lo que va del 2026; además de 922 casos confirmados de contagio de dicha enfermedad.
En total, en el país, la Secretaría de Salud ha registrado 37 fallecimientos por sarampión desde que inició el brote el año pasado. La entidad con más decesos registrados es Chihuahua con 21 en 2025.
Le siguen Jalisco con 5, Sonora con 1, Durango con 2, Michoacán con 1, Tlaxcala con 1, Chiapas con 1, Guerrero con 1 y Sinaloa con 1.
Entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de abril de 2026, en el país se han registrado 16 mil 827 casos confirmados de sarampión y 39 mil 856 casos probables.
Por entidad, Jalisco tiene el mayor número de casos confirmados (6 mil 572), y en segundo lugar Chihuahua con 4 mil 586 casos confirmados.
MAYOR INCIDENCIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD
Cabe destacar que en la última semana epidemiológica se observó una ligera desaceleración, no obstante, las cifras más recientes muestran un repunte, con incrementos superiores a los registrados previamente, lo que de nueva cuenta ha encendido las alertas sanitarias.
La enfermedad registra una mayor incidencia en niñas y niños de 1 a 4 años de edad; con 2 mil 169 casos, seguido del grupo de 25 a 29 años con mil 937 casos, y de 5 a 9 años con mil 914.
Mientras que la incidencia más alta de esta enfermedad se presenta en menores de un año, con una tasa de 81.69 casos por cada 100 mil habitantes, lo que confirma que la población infantil es la más vulnerable ante el brote de sarampión.