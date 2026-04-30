Registra la CDMX la tercera muerte por sarampión y suman 37 fallecimientos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ciudad de México registró la tercera muerte causada por sarampión, una durante 2025 y dos en lo que va del 2026; además de 922 casos confirmados de contagio de dicha enfermedad.

En total, en el país, la Secretaría de Salud ha registrado 37 fallecimientos por sarampión desde que inició el brote el año pasado. La entidad con más decesos registrados es Chihuahua con 21 en 2025.

Le siguen Jalisco con 5, Sonora con 1, Durango con 2, Michoacán con 1, Tlaxcala con 1, Chiapas con 1, Guerrero con 1 y Sinaloa con 1.