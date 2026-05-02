Pide PAN alerta migratoria para Rocha Moya y Juan de Dios Gámez

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    Pide PAN alerta migratoria para Rocha Moya y Juan de Dios Gámez
    El vocero del PAN, Jorge Triana, coincidió en que el Gobierno debe evitar la fuga de todos los señalados por la Justicia de EU como colaboradores del Cártel de Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro Presidencia

Federico Döring alertó que el Gobierno de México debe garantizar que estén disponibles para su eventual extradición

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron que se emita una alerta migratoria para Rubén Rocha y Juan de Dios Gámez, a fin de evitar que escape de la justicia como lo hicieron en su momento Hernán Bermúdez y Fernando Farías.

El diputado del PAN, Federico Döring alertó que aunque hayan pedido licencia el Gobernador de Sinaloa y el Alcalde de Culiacán, el Gobierno de México debe garantizar que estén disponibles para su eventual extradición, una vez transcurridos los 60 días de plazo para concretar el trámite de su traslado a Estados Unidos.

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”Pruebas, pruebas y pruebas exigía Claudia Sheinbaum y siguiendo el ejemplo de su mentor, se dobló y tuvo que aceptar la realidad de los narcos del bienestar.

”Ahora lo que tiene que hacer el Gobierno de la República es una alerta migratoria y evitar que cualquiera de los 10 delincuentes (señalados por Estados Unidos) huyan del país y no terminen en Paraguay como Hernán Bermúdez, que no terminen en Argentina, como Fernando Farías Laguna, asegurarse a través del Instituto Nacional de Migración que ninguno salga del país”, exigió Döring, vicecoordinador de los diputados del PAN.

”Que ninguno cambie su identidad, para que después de 60 días, cuando terminen de dar todavía más evidencia, como ella ha pedido, no tenga más opción que extraditarlos y pasen toda su vida en una prisión de Estados Unidos”, agregó.

DÖRING PIDE “AVANZAR” CONTRA LA EX FISCAL SARA BRUNA

Pidió también avanzar de una vez contra la otra “pandilla” que está impune y aún no ha sido señalada por Estados Unidos, como la ex Fiscal Sara Bruna, acusada de maquillar las periciales.

Refirió que ella quiso engañar a la opinión pública con la supuesta muerte de Melesio Cuén en una gasolinería, cuando había sido ejecutado en un rancho, cuando “Los Chapitos” engañaron a “El Mayo” Zambada para llevarlo a Estados Unidos.

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”Y no sólo es Rubén Rocha, también están sus hijos con los contratos desde el Gobierno de Sinaloa, el hijo que despachaba como líder de cártel desde Mazatlán, con pactos y contratos con el criminal organizado.

”A todos esos Presidenta también los queremos ver detrás de las rejas, el que sólo haya pedido la justicia de momento de Estados Unidos, no quiere decir que usted siga protegiendo el resto de los narcos del bienestar en Sinaloa”, reclamó Döring.

GOBIERNO DEBE EVITAR FUGA DE LOS SEÑALADOS: TRIANA

El vocero del PAN, Jorge Triana, coincidió en que el Gobierno debe evitar la fuga de todos los señalados por la Justicia de Estados Unidos como colaboradores del Cártel de Sinaloa.

Cuestionó donde están todos los demás morenistas también acusados de narcotráfico, como el senador Enrique Inzunza, y el resto de funcionarios y ex funcionarios de seguridad pública y procuración de justicia señalados.

Triana consideró que también es tiempo de ver hacia el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien fue coordinador de campaña de Rocha en 2021.

Recordó el testimonio de la ex Subdelegada de Bienestar en Sinaloa, Jocelyn Hernández, quien testificó cómo en la campaña de ese año, tanto Rocha como Villarreal recibían maletas con dinero de la fracción del “Chapo Isidro” y de Sergio Carmona, “Rey del huachicol”, para fondear las campañas en el estado.

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