Se rompe diálogo sobre reforma electoral entre el Gobierno de Sheinbaum y el PT y PVEM

México
/ 21 febrero 2026
    Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, recibió la instrucción de trabajar sobre la versión original de la reforma. REFORMA

Representantes de ambas fuerzas políticas dijeron que solo están a la espera de la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum

El diálogo sobre la reforma electoral se rompió entre el Gobierno y los partidos aliados de la 4T, PVEM y PT.

Fuentes partidistas confirmaron que los representantes del PVEM y del PT se levantaron de la mesa ante la insistencia del Gobierno de reformas que afectaban el financiamiento a los partidos y la representación proporcional, entre otros puntos.

El diálogo se rompió el martes, luego de que la Presidenta Sheinbaum expuso por la mañana los ejes de su propuesta: abaratar comicios, evitar listas plurinominales cupulares, facilitar el voto en el extranjero y fortalecer la democracia participativa.

Ese mismo día, Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, recibió la instrucción de trabajar sobre la versión original de la reforma.

Las fuentes consultadas indicaron que a lo largo de la semana ya no hubo contacto para seguir con la negociación.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, reconoció ese dÌa que los acuerdos con los partidos aliados ya no estaban firmes, y convocó a plenaria de su partido para pedir el respaldo total a la iniciativa presidencial, que llegará a San Lázaro la próxima semana.

Fuentes del PVEM consultadas indicaron que este partido presentó diversas propuestas en las mesas de negociación, sin que fueran tomadas en cuenta.

En tanto, el PT optó por expresar en todo momento su rechazo a la reducción de pluris y recortes al financiamiento de los partidos, sin promover textos propios.

En las reuniones los representantes de ambos partidos no tuvieron acceso a documentos, solo se hacían lecturas de los contenidos propuestos, lo que tensó aún más el ambiente.

Las fuentes consultadas indicaron que aún podría haber votaciones que ayuden a Morena a sacar algún tema de reforma electoral que no afecte intereses del PT y PVEM.

