Se suma Mariana Rodríguez a acusaciones por uso político de la Fiscalía de Nuevo León

MONTERREY, NL.– La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, afirmó que tras la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, se evidenció un presunto patrón de uso político de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En un video publicado este martes, Rodríguez sostuvo que el caso no debe centrarse en la defensa de personas en particular, sino en la necesidad de garantizar instituciones imparciales. “No se trata de defender a nadie en particular; se trata de defender el principio más básico de cualquier Estado”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Waldo Fernández que Fiscalía de NL está en manos del PRIAN y que arman casos a inocentes

La también esposa del gobernador señaló que durante el proceso electoral de 2024 se registraron filtraciones, integración acelerada de carpetas judiciales y presiones contra actores de oposición. Afirmó que ella misma enfrentó situaciones similares durante la elección en Monterrey, al denunciar la apertura de investigaciones en plena contienda y actos de intimidación.