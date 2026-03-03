Se suma Mariana Rodríguez a acusaciones por uso político de la Fiscalía de Nuevo León

/ 3 marzo 2026
    Se suma Mariana Rodríguez a acusaciones por uso político de la Fiscalía de Nuevo León
    Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, cuestionó el actuar de la Fiscalía de Nuevo León. Archivo

La titular de Amar a Nuevo León opina sobre la detención de Karina Barrón, señalada de orquestar un montaje en contra del hoy senador Waldo Fernández

MONTERREY, NL.– La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, afirmó que tras la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, se evidenció un presunto patrón de uso político de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En un video publicado este martes, Rodríguez sostuvo que el caso no debe centrarse en la defensa de personas en particular, sino en la necesidad de garantizar instituciones imparciales. “No se trata de defender a nadie en particular; se trata de defender el principio más básico de cualquier Estado”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Waldo Fernández que Fiscalía de NL está en manos del PRIAN y que arman casos a inocentes

La también esposa del gobernador señaló que durante el proceso electoral de 2024 se registraron filtraciones, integración acelerada de carpetas judiciales y presiones contra actores de oposición. Afirmó que ella misma enfrentó situaciones similares durante la elección en Monterrey, al denunciar la apertura de investigaciones en plena contienda y actos de intimidación.

Rodríguez acusó al entonces encargado del despacho de la Fiscalía, Pedro Arce, de operar intereses partidistas y aseguró que la institución habría actuado bajo una lógica política en ese periodo.

Las declaraciones de Rodríguez se dan, luego que el senador morenista por Nuevo León, Waldo Fernández, afirmó que la detención de Barrón se debió a un montaje que ella orquestó en su contra con el apoyo de autoridades de la Fiscalía local.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Por mis hijas’: Waldo Fernández festeja prisión preventiva a Karina Barrón tras denuncia por extorsión y ‘montaje’

Fernández fue acusado de haber cometido un supuesto abuso sexual, sin embargo, luego de las investigaciones realizadas, se comprobó que todo fue un montaje en el que Barrón -con quien disputaba en 2024 la elección al Senado- pagó un millón de pesos a una persona para que acusara falsamente al morenista.

$!Pedro Arce era el encargado de la Fiscalía de Nuevo León cuando se presentó la denuncia en contra de Waldo Fernández que resultó ser un montaje.
Pedro Arce era el encargado de la Fiscalía de Nuevo León cuando se presentó la denuncia en contra de Waldo Fernández que resultó ser un montaje. Archivo

Producto de estas acusaciones, la hoy funcionaria del Ayuntamiento de Monterrey se encuentra bajo prisión preventiva junto a la mujer que acusó falsamente a Fernández y el abogado que la representó. Este sábado se definirá su situación jurídica.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Waldo Fernández y Barrón expone presuntas fallas y omisiones en la Fiscalía de Nuevo León

Rodríguez concluyó que el debate debe enfocarse en el tipo de instituciones que requiere Nuevo León y en la autonomía real de la Fiscalía.

