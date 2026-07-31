Sección 22 de la CNTE entrega peticiones a Sheinbaum en Oaxaca

Yenny Pérez, secretaria de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, le expuso a la mandataria federal sus peticiones, como uniformes y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Un grupo de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) de Oaxaca interceptó en Santiago Suchiquiltongo a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de darle un documento con diferentes peticiones.

Acordaron que Sheinbaum los recibirá el próximo jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, con la asistencia del gobernador oaxaqueño, Salomón Jara.

‘El jueves 13 a las 11 de la mañana’, les dijo la titular del ejecutivo federal, quien aguardó en su camioneta a que le dieran el documento.

Antes de su llegada a encabezar el Plan Nacional de Maíz Nativo “El maíz es la raíz” en este municipio, un grupo de personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hicieron presentes para entregarle un documento relacionado con sus pensiones ‘transparentes, auditables y legítimas’.

‘Nosotros somos extrabajadores, somos jubilados de empresas estratégicas del Estado mexicano’, dijeron a EL UNIVERSAL al acusar discriminación.