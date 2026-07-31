Acepta Sheinbaum sostener reunión con la Sección 22 de la CNTE

OAXACA, OAX.- Maestros de la Sección 22 de la CNTE que se manifestaban en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en Oaxaca lograron que la mandataria les prometiera una reunión.

“El jueves 13 de agosto a las 11 de la mañana, a la Sección 22 nada más”, confirmó Sheinbaum a la dirigente de esa sección, Yenny Pérez, quien la abordó en la entrada de Santiago Suchilquitongo, donde encabezó un mitin sobre el maíz nativo.