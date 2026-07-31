Acepta Sheinbaum sostener reunión con la Sección 22 de la CNTE

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    Acepta Sheinbaum sostener reunión con la Sección 22 de la CNTE
    La dirigente Yenny Pérez acusó que ha habido varias reuniones con diferentes autoridades, pero que no se han cumplido los acuerdos. Presidencia

La mandataria confirmó el encuentro para el día jueves 13 de agosto a las 11 de la mañana

OAXACA, OAX.- Maestros de la Sección 22 de la CNTE que se manifestaban en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en Oaxaca lograron que la mandataria les prometiera una reunión.

“El jueves 13 de agosto a las 11 de la mañana, a la Sección 22 nada más”, confirmó Sheinbaum a la dirigente de esa sección, Yenny Pérez, quien la abordó en la entrada de Santiago Suchilquitongo, donde encabezó un mitin sobre el maíz nativo.

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Sheinbaum aceptó la reunión a pesar de que, tras el paro de la Coordinadora durante el Mundial de Futbol en la Ciudad de México, había advertido que ya no hablaría con la diligencia que le reclama que cumpla su promesa de derogar la Reforma del ISSSTE de 2007 y consultar directamente a las bases.

REPROCHAN QUE NO HAN CUMPLIDO LOS ACUERDOS

La docente acusó que ha habido varias reuniones con diferentes autoridades, pero que no se han cumplido los acuerdos.

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“Por eso nosotros ahora requerimos como Sección 22 una mesa específicamente con usted. Son temas que se han tocado en meses anteriores y para ello también le entrego el pliego de demandas que firmaron el gobernador, lo firmó también la secretaria”, dijo.

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