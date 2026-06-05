Reporta Secretaría Anticorrupción ahorros por 81 mil mdp

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    Reporta Secretaría Anticorrupción ahorros por 81 mil mdp
    En materia de infraestructura, la Secretaría reportó ahorros por 25 mil millones de pesos. Cuartoscuro

De acuerdo con un informe, uno de los rubros con mayores ahorros corresponde a la compra de medicamentos de patente y fuente única

CDMX.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, en lo que va de la actual administración federal, se han generado ahorros por 81 mil 400 millones de pesos mediante acciones de combate a la corrupción, reestructuración administrativa, fiscalización y revisión de contratos públicos.

En un informe difundido con motivo de los dos años de la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia aseguró que los recursos recuperados y los ahorros obtenidos derivan de medidas aplicadas en compras gubernamentales, proyectos de infraestructura, recuperación de activos y reorganización del aparato público.

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“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que, como parte de las acciones llevadas a cabo en materia de prevención de la corrupción, reestructuración administrativa, fiscalización y combate a la impunidad, en lo que va de la actual administración se han generado ahorros históricos por 81.4 mil millones de pesos en beneficio del pueblo de México”, indicó.

COMPRA DE MEDICAMENTOS

De acuerdo con el reporte, uno de los rubros con mayores ahorros corresponde a la compra de medicamentos de patente y fuente única, donde se reportaron economías por 23 mil 500 millones de pesos a través de 27 mesas de negociación con proveedores.

La dependencia también atribuyó ahorros por 3 mil 600 millones de pesos a subastas inversas en adquisiciones de medicamentos y aseguró que evitó un quebranto de 15 mil millones de pesos mediante la nulidad de una compra irregular de insumos para la salud.

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En materia de infraestructura, la Secretaría reportó ahorros por 25 mil millones de pesos derivados de la conciliación de la cuenta pública y la revisión de contratos relacionados con el Tren Maya.

El informe señala además que la compactación y reestructura de 183 dependencias y entidades permitió una reducción equivalente a 6 mil 840 millones de pesos en costos bianuales de operación.

DESAPARICIÓN DEL INAI

Buen Gobierno aseguró que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la creación del organismo denominado Transparencia para el Pueblo generaron ahorros por mil millones de pesos en dos años.

La dependencia también reportó la recuperación de activos por 2 mil 440 millones de pesos y la obtención de beneficios económicos por mil 530 millones de pesos mediante la aplicación de diálogos estratégicos con proveedores en procesos de adquisición de dispositivos médicos.

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Asimismo, informó que resoluciones favorables en 13 procedimientos de responsabilidad patrimonial evitaron erogaciones por 2 mil 200 millones de pesos de recursos públicos federales.

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