Secretaría de Marina asegura 2.5 toneladas de droga en costas de Michoacán, confirma Harfuch

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, confirmó una operación marítima en las costas de Michoacán, donde se aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína.

De acuerdo con lo que indica el reporte oficial, el operativo estuvo coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Según con lo que se ha informado, la acción de seguridad se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para el mantenimiento del Estado de derecho en la mar.

En la jornada, se registró la participación de embarcaciones y unidades aéreas de la Armada mexicana, con lo que se avistó una carga y se aseguraron 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de presunta cocaína.