Secretaría de Marina asegura 2.5 toneladas de droga en costas de Michoacán, confirma Harfuch

México
/ 6 noviembre 2025
    Secretaría de Marina asegura 2.5 toneladas de droga en costas de Michoacán, confirma Harfuch
    La Secretaría de Marina incautó alrededor de 2.5 toneladas de presunta cocaína en las costas de Michoacán. FOTO: SSPC

Con el reciente decomiso de 2.5 toneladas de presunta cocaína, suman 51 toneladas aseguradas en la mar, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, confirmó una operación marítima en las costas de Michoacán, donde se aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína.

De acuerdo con lo que indica el reporte oficial, el operativo estuvo coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

CONOCE CÓMO FUE EL DECOMISO DE 2.5 TONELADAS DE COCAÍNA EN LAS COSTAS DE MICHOACÁN

Según con lo que se ha informado, la acción de seguridad se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para el mantenimiento del Estado de derecho en la mar.

En la jornada, se registró la participación de embarcaciones y unidades aéreas de la Armada mexicana, con lo que se avistó una carga y se aseguraron 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de presunta cocaína.

La Secretaría de Marina incautó alrededor de 2.5 toneladas de presunta cocaína en las costas de Michoacán. FOTO: SSPC

Tras un seguimiento de las autoridades, se localizó una carga adicional de 40 bultos con un peso de mil 196 kilogramos de cocaína.

Los paquetes decomisados fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien estará a cargo de las carpetas de investigación correspondientes al caso.

La Secretaría de Marina incautó alrededor de 2.5 toneladas de presunta cocaína en las costas de Michoacán. FOTO: SSPC

SUMAN 51 TONELADAS DECOMISADAS DE COCAÍNA EN LA MAR: SSPC

Con el reciente aseguramiento, la SSPC confirmó que, hasta el momento, suman alrededor de 51 toneladas de aparente cocaína asegurada en la mar en la actual administración.

Se estima que esta última operación dejó una afectación económica de más de 980 millones de pesos al crimen organizado, evitando que aproximadamente cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.

“Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en aguas nacionales, para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a manos de los jóvenes”.

Temas


Decomisos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Michoacán

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


FGR
Semar
Sspc

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

