Secretaría de Marina asegura 2.5 toneladas de droga en costas de Michoacán, confirma Harfuch
Con el reciente decomiso de 2.5 toneladas de presunta cocaína, suman 51 toneladas aseguradas en la mar, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, confirmó una operación marítima en las costas de Michoacán, donde se aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína.
De acuerdo con lo que indica el reporte oficial, el operativo estuvo coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la SSPC.
TE PUEDE INTERESAR: SSPC detiene a 5 miembros de células criminales en Sinaloa; Harfuch confirma arresto del ‘Calamaco’
CONOCE CÓMO FUE EL DECOMISO DE 2.5 TONELADAS DE COCAÍNA EN LAS COSTAS DE MICHOACÁN
Según con lo que se ha informado, la acción de seguridad se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para el mantenimiento del Estado de derecho en la mar.
En la jornada, se registró la participación de embarcaciones y unidades aéreas de la Armada mexicana, con lo que se avistó una carga y se aseguraron 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de presunta cocaína.
Tras un seguimiento de las autoridades, se localizó una carga adicional de 40 bultos con un peso de mil 196 kilogramos de cocaína.
Los paquetes decomisados fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien estará a cargo de las carpetas de investigación correspondientes al caso.
SUMAN 51 TONELADAS DECOMISADAS DE COCAÍNA EN LA MAR: SSPC
Con el reciente aseguramiento, la SSPC confirmó que, hasta el momento, suman alrededor de 51 toneladas de aparente cocaína asegurada en la mar en la actual administración.
Se estima que esta última operación dejó una afectación económica de más de 980 millones de pesos al crimen organizado, evitando que aproximadamente cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.
TE PUEDE INTERESAR: Joven de 17 años asesinó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; identifican su cuerpo
“Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en aguas nacionales, para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a manos de los jóvenes”.