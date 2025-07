Secretaría de Salud confirma nuevo caso de viruela símica en Yucatán; suman 3 contagios

La Secretaría de Salud de Yucatán confirmó un nuevo caso de viruela símica (Mpox), con lo que el estado suma tres diagnósticos positivos en lo que va de 2025, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica actualizados al 21 de julio.

La titular de la dependencia, Judith Ortega Canto, aseguró que los pacientes están bajo supervisión médica, en aislamiento domiciliario y que los casos están controlados.

“Actualmente, la vigilancia epidemiológica está activa, y seguimos reforzando medidas de prevención”, indicó.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre los pacientes, Ortega Canto llamó a no bajar la guardia, enfatizando que no hay razón para alarmarse, pero sí para mantener las medidas preventivas y reportar síntomas.

“Aunque la enfermedad suele ser leve, puede complicarse en personas con defensas bajas o enfermedades crónicas”, advirtió.

La funcionaria explicó que el virus se transmite por contacto directo con lesiones cutáneas, fluidos corporales o secreciones respiratorias, y sus principales síntomas son fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios y erupciones características.

En el contexto regional, Quintana Roo encabeza los contagios en la península con seis casos, seguido de Yucatán con tres, mientras que Campeche no ha reportado ninguno.

Cabe señalar que en 2024 no se habían confirmado contagios, aunque sí se analizaron 13 casos sospechosos que finalmente fueron descartados. El último brote importante de Mpox en la entidad se registró en 2022, cuando se contabilizaron 170 casos confirmados.

