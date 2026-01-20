Secretaría de Salud garantiza que hay vacunas suficientes contra sarampión; México solicita ampliación para controlar brote

México
/ 20 enero 2026
    Secretaría de Salud garantiza que hay vacunas suficientes contra sarampión; México solicita ampliación para controlar brote
    Recordó que los grupos a vacunar contra sarampión son de uno a 18 meses; población rezagada, de dos a nueve años; personal de salud y educativo; jornaleros agrícolas y aplicación de “dosis cero” para niños de seis a 11 meses de edad. EL UNIVERSAL

David Kershenobich advirtió que el sarampión es un virus más contagioso que Covid-19 porque puede contagiar hasta 16 personas

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), aseguró que ante el brote de sarampión registrado, hay vacunas suficientes para los próximos dos años.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, Kershenobich indicó que México busca el estado de liberación.

Canadá ya perdió su estado libre de sarampión, Estados Unidos también solicitó una ampliación de dos meses. Nosotros también nos hemos apuntado, precisamente, en esos dos meses para tratar de controlar el brote”, mencionó.

“Independientemente de que se otorgue o no el estado de liberación, la meta que tenemos claramente es llegar a 95% de la vacunación en toda la población”, dijo al mencionar que es un virus más contagioso que COVID-19 porque puede contagiar hasta 16 personas.

Señaló que hay 23 millones 529 mil vacunas disponibles. “Tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos dos años”, garantizó.

Recordó que los grupos a vacunar contra sarampión son de uno a 18 meses; población rezagada, de dos a nueve años; personal de salud y educativo; jornaleros agrícolas y aplicación de “dosis cero” para niños de seis a 11 meses de edad.

Hasta el momento, dijo, se han aplicado 11 millones 853 mil dosis, “un número importante”.

El titular de la SSa señaló que en Jalisco está el brote “más importante” con mayor número de casos. Michoacán y Guerrero también tienen un número significativo de casos, indicó.

Reportó que en Jalisco se ha aumentado a 85% la vacunación de la primera dosis; en cuanto a la segunda dosis, se aumentó de 64% a 89% para llegar a 95% de la población; mientras que para la tercera dosis se prevé aumentar a 84%.

“En Chihuahua, donde empezó el brote, está ya prácticamente controlado”, refirió el secretario de Salud.

Apuntó que se tienen identificadas las zonas de Jalisco donde empezó el brote: Se hace un barrido en 25 manzanas alrededor del caso y un barrido vacunal en general en la zona urbana y rural.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se puede asistir a cualquier centro de salud para ponerse la vacuna, sin importar la derechohabiencia.

