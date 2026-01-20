Secretaría de Salud garantiza que hay vacunas suficientes contra sarampión; México solicita ampliación para controlar brote

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), aseguró que ante el brote de sarampión registrado, hay vacunas suficientes para los próximos dos años.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, Kershenobich indicó que México busca el estado de liberación.

“Canadá ya perdió su estado libre de sarampión, Estados Unidos también solicitó una ampliación de dos meses. Nosotros también nos hemos apuntado, precisamente, en esos dos meses para tratar de controlar el brote”, mencionó.

“Independientemente de que se otorgue o no el estado de liberación, la meta que tenemos claramente es llegar a 95% de la vacunación en toda la población”, dijo al mencionar que es un virus más contagioso que COVID-19 porque puede contagiar hasta 16 personas.

Señaló que hay 23 millones 529 mil vacunas disponibles. “Tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos dos años”, garantizó.