Secretaría de Salud Sonora confirma primera muerte por sarampión en niña de un año

Una niña de un año de edad, originaria de Chihuahua, falleció en Cajeme, Sonora, a causa del sarampión, convirtiéndose en la primera víctima mortal de esta enfermedad en la entidad, informó la Secretaría de Salud (SSa) estatal.

La menor, hija de jornaleros agrícolas migrantes, no estaba vacunada, sufría desnutrición severa y no recibió atención médica, ya que no fue reportada a ninguna unidad de salud. Murió en su residencia temporal.

La situación encendió las alertas sanitarias en la región, por lo que desde la detección del primer caso se desplegaron Escuadrones Básicos Territoriales para contener la posible diseminación del virus. Estos equipos están conformados por enfermeras, promotores de salud y brigadistas.

“Estos equipos realizan cercos sanitarios y vacunación focalizada, con el objetivo de mantener la enfermedad confinada al lugar de residencia temporal de los casos, evitando su propagación entre la población circundante y hacia otros municipios cercanos”, señaló la Secretaría de Salud de Sonora.

CASOS DE SARAMPIÓN EN LA ENTIDAD

Hasta la semana epidemiológica número 19, se han confirmado 21 casos de sarampión en Sonora, todos importados o vinculados a importación. De estos, 19 se detectaron en un campo agrícola de Cajeme, entre personas migrantes provenientes de Chihuahua, considerado el origen del contagio.