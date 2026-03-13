Secretaría de Seguridad del Edomex detiene a presunto abusador sexual en Texcoco
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José “N”, de 34 años, tenía en su poder un arma de fuego calibre 7.62 milímetros, de color dorado y con cargador desabastecido al momento de su detención
Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía municipal, luego de que presuntamente ingresó a una vivienda y abusó sexualmente de una mujer, además de portar un arma de fuego de grueso calibre.
De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en la colonia Valle de Santa Cruz, en Texcoco, cuando la víctima se acercó a policías que realizaban recorridos preventivos para disminuir la incidencia delictiva como parte del Mando Unificado Zona Oriente. La mujer informó que había logrado escapar de un sujeto que entró a su domicilio y atentó contra su integridad.
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Ante el señalamiento, los uniformados implementaron medidas de seguridad y, con autorización de la propietaria del inmueble, ingresaron a la vivienda.
En el interior localizaron a José “N”, de 34 años, quien tenía en su poder un arma de fuego calibre 7.62 milímetros, de color dorado y con cargador desabastecido. Tras recibir comandos verbales, el hombre entregó el arma, la cual fue asegurada.
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A petición de la víctima, los agentes detuvieron al sujeto, le informaron sus derechos y lo trasladaron ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.