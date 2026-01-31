Secuestran a cuatro elementos de la GN en Hidalgo tras operativo contra huachicol; uno es hallado sin vida

Posteriormente, se reportó el secuestro de cuatro elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Huichapan, Hidalgo, situación que derivó en un despliegue de búsqueda y rescate por parte de fuerzas de seguridad federales y estatales.

De acuerdo con reportes periodísticos, los hechos se originaron luego de una persecución a balazos en la autopista 57 por una pipa robada que transportaba combustible. La persecución concluyó en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, donde se informó sobre la detención de dos presuntos huachicoleros.

OPERATIVO CONTRA HUACHICOL DESATA PERSECUCIÓN Y DERIVA EN SECUESTRO DE CUATRO ELEMENTOS DE LA GN

Los hechos se registraron tras un operativo relacionado con el aseguramiento de una pipa que presuntamente transportaba combustible de procedencia ilícita. Uno de los mandos de la corporación fue localizado sin vida horas después.

La noche del jueves 29 de enero, un grupo armado privó de la libertad a cuatro oficiales de la Guardia Nacional, adscritos a la división Carreteras, en el municipio de Huichapan , Hidalgo.

HOMBRES ARMADOS SECUESTRAN A MIEMBROS DE LA GN; IDENTIFICAN A DOS

De acuerdo con medios, dos agentes identificados como Erik Antuan Portilla Morán y Gustavo Ramírez Roque fueron interceptados en la localidad de El Carmen por al menos 25 hombres armados que se desplazaban en camionetas y vehículos particulares. Los oficiales fueron obligados a descender de las patrullas oficiales Dodge Charger que conducían.

De acuerdo con la información difundida, momentos antes los elementos de la Guardia Nacional habían ubicado un tráiler presuntamente cargado con huachicol. Tras la intercepción, los hombres armados sometieron a los agentes y los privaron de la libertad junto con otros dos oficiales.

LOCALIZAN SIN VIDA A UN ELEMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL QUE HABÍA SIDO CAPTURADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

Horas después del secuestro, y tras un operativo de rescate y búsqueda, fue localizado el cuerpo sin vida de uno de los integrantes de la institución de seguridad pública. Según reportes de medios nacionales, el cadáver fue abandonado debajo del puente de San Miguel Arcángel, perteneciente al municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Más adelante, se informó que el teniente Gustavo Ramírez Roque fue hallado sin vida en una zona cercana al estado de Querétaro, mientras continuaban las acciones de búsqueda en los límites entre ambas entidades.

Luego del hallazgo del elemento fallecido, se desplegó un operativo en una bodega ubicada en el municipio de Huichapan. Alrededor de las 14:00 horas, varias patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal arribaron a un predio situado sobre la carretera Palmillas–Huichapan.

La zona fue acordonada por las autoridades y, aunque no se precisaron detalles oficiales sobre el motivo del despliegue, se indicó que el lugar sería objeto de diligencias por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante las acciones de búsqueda, las autoridades localizaron con vida al agente Erik Antuan Portilla Morán. De acuerdo con los reportes, el oficial no presentaba heridas visibles, aunque sufrió una crisis nerviosa, por lo que recibió atención médica en el lugar.

LOCALIZAN A OTROS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA COMUNIDAD ‘EL SITIO’

Versiones preliminares indicaron que los otros elementos habrían sido rescatados en la comunidad de El Sitio, en los límites entre los estados de Querétaro e Hidalgo; sin embargo, las autoridades no han detallado oficialmente las condiciones en las que fueron localizados los demás agentes ni el estado de su salud.

Tras los hechos, se mantuvo un operativo de seguridad en los límites entre Hidalgo y Querétaro, así como en municipios aledaños a Huichapan, con el objetivo de localizar a los responsables del secuestro y homicidio del elemento de la Guardia Nacional. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe final sobre el número total de personas detenidas en relación con estos hechos ni han precisado la situación jurídica de los presuntos responsables.