FGR asegura casi 59 mil litros de hidrocarburo en Tlajomulco; refuerzan acciones contra huachicol en Jalisco
Una pipa y unidades con casi 59 mil litros de hidrocarburo fueron aseguradas por la FGR en Tlajomulco, Jalisco, como parte del combate al huachicoleo
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el martes 27 de enero sobre el aseguramiento de una pipa que transportaba de manera ilegal casi 59 mil litros de hidrocarburo, una práctica conocida como huachicoleo. De acuerdo con la autoridad federal, la unidad fue localizada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.
A través de un comunicado oficial, la FGR detalló que la acción fue realizada por conducto de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal en la entidad, como parte de una investigación por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.
“La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) por conducto del Ministerio Público Federal en el estado de Jalisco, integra una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables, por los delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, tras el aseguramiento de petrolífero en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, señaló la dependencia.
GUARDIA NACIONAL ALERTA SOBRE TRACTOCAMIONES Y TANQUES QUE CONTENÍAN HIDROCARBURO ABANDONADOS
Según la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional informaron al fiscal federal sobre la localización de dos tractocamiones y dos tanques abandonados en la colonia Santa Cruz de las Flores, en el municipio referido. Dichas unidades contenían hidrocarburo, por lo que se procedió a su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.
“De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional hicieron del conocimiento del fiscal federal, que en la colonia Santa Cruz de las Flores, del municipio referido, localizaron dos tractocamiones y dos tanques abandonados que contenían hidrocarburo”, indicó la FGR.
TRAS ASEGURAMIENTO DE CASI 59 MIL LITROS DE HIDROCARBURO NO SE REPORTAN PERSONAS DETENIDAS
La autoridad federal precisó que durante esta acción no se reportaron personas detenidas y que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
“En esta acción la Guardia Nacional no reportó detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda”, añadió la institución.
FISCALÍA REVELA QUE FUERON CONFISCADOS 58 MIL 890 LITROS DE HIDROCARBURO CONFISCADOS EN JALISCO
Tras ordenar el trasvase del contenido de los tanques y tractocamiones, el Ministerio Público Federal pudo confirmar el volumen exacto del hidrocarburo asegurado.
“Tras ordenar el trasvase correspondiente, el Ministerio Público Federal de la FGR pudo comprobar que se trataba de 58 mil 890 litros de hidrocarburo”, precisó la Fiscalía en su comunicado.
INHABILITAN 13 TOMAS CLANDESTINAS DE HUACHICOL EN JALISCO
Este aseguramiento no es un hecho aislado en Jalisco. Apenas el pasado 16 de enero, la FGR informó sobre la localización e inhabilitación de trece tomas clandestinas de hidrocarburo en distintos puntos del estado, como parte de operativos coordinados con Petróleos Mexicanos (Pemex) para frenar el robo de combustible.
De acuerdo con las autoridades federales, las tomas ilegales fueron detectadas en los municipios de Degollado, Tototlán y Tala, todos ubicados en las inmediaciones del poliducto Salamanca–Guadalajara, considerado una infraestructura estratégica para el traslado de hidrocarburos en la región occidente del país.
En un primer operativo, la FGR abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de seis tomas clandestinas en el municipio de Degollado. Posteriormente, en una segunda acción, se ubicaron cuatro tomas ilegales en Tototlán, mientras que en una tercera intervención se inhabilitaron tres tomas más en el municipio de Tala, todas sobre el mismo poliducto.
La Fiscalía precisó que los hallazgos de las tomas clandestinas derivaron de reportes realizados por personal de Seguridad Física de Pemex, quienes notificaron al Ministerio Público Federal para la intervención correspondiente. En ninguno de los operativos se reportaron personas detenidas.
El combustible y el material asegurado en estos casos quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y proceder conforme a derecho, en el marco de la estrategia federal para combatir los delitos en materia de hidrocarburos.