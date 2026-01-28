FGR asegura casi 59 mil litros de hidrocarburo en Tlajomulco; refuerzan acciones contra huachicol en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el martes 27 de enero sobre el aseguramiento de una pipa que transportaba de manera ilegal casi 59 mil litros de hidrocarburo, una práctica conocida como huachicoleo. De acuerdo con la autoridad federal, la unidad fue localizada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.

A través de un comunicado oficial, la FGR detalló que la acción fue realizada por conducto de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal en la entidad, como parte de una investigación por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

A través de un comunicado oficial, la FGR detalló que la acción fue realizada por conducto de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal en la entidad, como parte de una investigación por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

GUARDIA NACIONAL ALERTA SOBRE TRACTOCAMIONES Y TANQUES QUE CONTENÍAN HIDROCARBURO ABANDONADOS

Según la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional informaron al fiscal federal sobre la localización de dos tractocamiones y dos tanques abandonados en la colonia Santa Cruz de las Flores, en el municipio referido. Dichas unidades contenían hidrocarburo, por lo que se procedió a su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

Según la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional informaron al fiscal federal sobre la localización de dos tractocamiones y dos tanques abandonados en la colonia Santa Cruz de las Flores, en el municipio referido. Dichas unidades contenían hidrocarburo, por lo que se procedió a su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

TRAS ASEGURAMIENTO DE CASI 59 MIL LITROS DE HIDROCARBURO NO SE REPORTAN PERSONAS DETENIDAS

La autoridad federal precisó que durante esta acción no se reportaron personas detenidas y que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

La autoridad federal precisó que durante esta acción no se reportaron personas detenidas y que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

FISCALÍA REVELA QUE FUERON CONFISCADOS 58 MIL 890 LITROS DE HIDROCARBURO CONFISCADOS EN JALISCO

Tras ordenar el trasvase del contenido de los tanques y tractocamiones, el Ministerio Público Federal pudo confirmar el volumen exacto del hidrocarburo asegurado.

Tras ordenar el trasvase correspondiente, el Ministerio Público Federal pudo confirmar el volumen exacto del hidrocarburo asegurado: 58 mil 890 litros.