En siete días aseguran 405 explosivos y 12 mil cartuchos; reportan 23 detenidos

Noticias
/ 28 enero 2026
    En siete días aseguran 405 explosivos y 12 mil cartuchos; reportan 23 detenidos
    La Secretaría señaló que estos operativos se enmarcan en labores de aseguramiento de armamento, sustancias y equipo presuntamente utilizado para actividades delictivas. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

operativos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sspc
Guardia Nacional

Autoridades reportaron detenciones, aseguramientos de armas y explosivos, además de recuperación de vehículos y hallazgos vinculados con laboratorios clandestinos.

CULIACÁN, SIN.- Un grupo interinstitucional con participación de fuerzas federales y estatales informó que, en acciones desplegadas durante siete días, se detuvo a 23 personas por diversos delitos y se aseguraron 39 armas de fuego de distintos calibres, 12 mil 180 cartuchos útiles y 405 artefactos explosivos improvisados.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó el recuento de resultados de los operativos realizados entre el 19 y el 25 de enero, periodo en el que también se reportó la recuperación de 114 vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de 23 unidades asociadas a hechos delictivos.

Sobre los 405 artefactos explosivos improvisados, la dependencia señaló que personal militar especializado en manejo de explosivos procedió a su desactivación en zonas abiertas y alejadas de centros poblados, con el objetivo de evitar incidentes.

En el marco del Operativo Especial “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, las autoridades indicaron que se localizaron 84 toneladas de precursores químicos, además de 58 kilogramos de marihuana, 79 plantíos de la misma hierba y siete plantíos de amapola.

Las acciones, según el reporte, fueron realizadas por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, personal naval, integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones estatales, bajo un esquema de coordinación operativa.

Como parte de los antecedentes inmediatos del despliegue, la Secretaría señaló que estos operativos se enmarcan en labores de aseguramiento de armamento, sustancias y equipo presuntamente utilizado para actividades delictivas, además de acciones de recuperación de vehículos.

En cuanto a medidas adicionales, se informó que durante el periodo referido se inhabilitaron 18 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en equipamiento urbano, al considerarse asociadas a actividades fuera del marco legal.

La dependencia estatal indicó que el recuento corresponde a las acciones efectuadas en ese lapso y que se mantendrá la coordinación entre fuerzas federales y estatales para continuar con operativos, aseguramientos y labores de investigación vinculadas con los hechos reportados.

