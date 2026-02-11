Golpea crimen organizado minería en México: Vizsla Silver suspende operaciones tras secuestros en Sinaloa

México
/ 11 febrero 2026
    Golpea crimen organizado minería en México: Vizsla Silver suspende operaciones tras secuestros en Sinaloa
    Tras esto, la minera canadiense pone en riesgo una inversión de 300 mdd, los cuales 286 mdd fueron destinados al proyecto de Sinaloa. ChatGPT

Grupos delictivos provocan suspensión de operaciones mineras en Guerrero, Sinaloa y Sonora. Vizsla Silver detiene proyecto tras secuestro de ingenieros e impacto en inversión

De 2019 a la fecha, el crimen organizado ha obligado a distintas empresas mineras a suspender temporal o definitivamente sus operaciones en regiones de Guerrero, Sinaloa y Sonora.

Empresas canadienses, que son las que mayor presencia tienen en la industria, han sufrido robos, extorsiones, cobro de derecho de piso, amenazas y hasta asesinatos de su personal en dichas entidades.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan secuestro de 10 ingenieros mineros en Concordia, Sinaloa; autoridades abren investigación

El último hecho delictivo, que obligó a la compañía Vizsla Silver a suspender temporalmente el proyecto Pánuco, en Concordia, Sinaloa, fue el secuestro de 10 ingenieros, de los cuales cinco cuerpos han sido recuperados y los del resto permanecen sin ser localizados.

Aunque la empresa no ha confirmado la suspensión de este proyecto, en abril pasado suspendió temporalmente actividades también por problemas de inseguridad.

“Vizsla anuncia que, por precaución y en abundancia de cuidado, ha pausado temporalmente el trabajo de campo en la mina Pánuco debido a las condiciones de seguridad actuales en el área”.

“Los contratistas que están involucrados en el desarrollo de la mina de prueba, en la campaña de perforación geotécnica y en el programa de exploración, han sido puestos en espera y están listos para reiniciar tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan”, informó en un boletín el 4 de abril de 2025.

Pero los registros de este tipo de delitos comenzaron desde antes. En 2019, la empresa Telson Mining suspendió operaciones en la mina Campo Morado, de Arcelia, Guerrero, por extorsiones de la Familia Michoacana; y ese mismo año, la compañía Minaurum Gold detuvo la explotación de Los Filos de Carrizalillo, en Eduardo Neri, Guerrero, también por la inseguridad.

El 8 de abril de 2021, la mina Mulatos de Alamos Gold, en Sonora, fue asaltada; y el 16 de noviembre de ese mismo año, un grupo armado ingresó a la mina Plomosas de Consolidated Zinc, en Chihuahua, y robó 90 toneladas de zinc y plomo.

En julio del año pasado, la ONG estadounidense Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) acusó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente se ha hecho con el control de varias minas de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro.

En el reporte “Los traficantes no dejan piedra sin remover”, refirió que alrededor de las minas Cristo Vive, La Fe, La Peña, El Mono y La Perla se han erigido fortificaciones para vigilar y controlar el acceso de personas.

De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), los delitos que afectan al sector representan hasta el 5 por ciento de los costos totales y hasta el 7 por ciento en mermas, afectando además las condiciones de inversión y, por tanto, la competitividad de la industria.

Alega Harfuch confusión; familiares acusan extorsión

Mientras el Gobierno federal afirmó que los mineros plagiados en Sinaloa fueron confundidos por grupos criminales, sus compañeros afirmaron que, en realidad, eran víctimas de extorsión desde hace un año y que los sacaron de sus camas y del complejo habitacional donde se hospedaban.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo ayer que los cuatro primeros detenidos, integrantes de “Los Chapitos”, dieron la versión de que confundieron a los trabajadores con miembros de “Los Mayitos”.

Pero mineros en activo de Vizsla Silver dijeron en entrevistas que el crimen organizado los extorsionaba desde hace un año y que, incluso, habían recibido la instrucción de cambiar el color de sus chalecos de naranja a amarillo para ser identificados y que los dejaran trabajar.

Agregaron que, según testigos, a sus compañeros los sacaron de La Clementina entre las 6:30 y 7:30 horas del 23 de enero, y que la minera canadiense emitió un escueto comunicado hasta el 28 de enero y amenazó a los empleados con no hablar ante medios de comunicación.

A las familias de las víctimas les pidieron no hablar para no entorpecer la negociación de su liberación.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, en cuarto lugar de afectaciones a la minería por delitos

Queda en vilo inversión de 300 mdd

Apenas en noviembre pasado, la minera canadiense Vizsla Silver cerró una colocación de notas convertibles por 300 millones de dólares, recibiendo alrededor de 286 millones en recursos netos destinados a financiar la construcción y desarrollo del proyecto Pánuco (plata-oro) en Sinaloa.

El Gobierno de Sinaloa y directivos de la empresa presentaron oficialmente este financiamiento como un impulso clave para acelerar el desarrollo hacia la fase de construcción e inicio de operaciones, proyectadas para 2027.

Tras el secuestro de mineros de Vizsla Silver, la Cámara Minera de México y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México alertaron que los entornos de inseguridad no solo vulneran la integridad y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y de la población en México, sino que arriesgan las inversiones.

Temas


Crimen Organizado
Empresas
minería

Localizaciones


Sinaloa
México

Organizaciones


Camimex

