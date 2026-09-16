$!Seguro de su integridad, Andrés Mijes lanza reto: googlénme no van a encontar nada

Monterrey, Nuevo León.- Con 35 años en el servicio público, el morenista Andrés Mijes es uno de los pocos políticos que puede presumir que su nombre nunca ha estado ligado a un escándalo o una polémica e incluso se atreve a lanzar el reto: “googlénme porque no van a encontrar nada”. Sencillo y sentado frente a una orden de tacos en la popular taquería “La Rosa Náutica” ubicada en pleno corazón de Monterrey, el aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional habló en exclusiva con Vanguardia y recordó sus inicios en la política, además que mencionó que viene desde abajo. “Yo llego a la política por vocación, la pasión por servir. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); eso es lo que me motiva, lo que me motiva es apoyar a la gente, lo que me motiva es trabajar para que la gente tenga beneficios, tenga una mejor calidad de vida”, señaló el alcalde con licencia del ayuntamiento de Escobedo.

ANDRÉS MIJES DESTACA SU TRAYECTORIA Expuso que sus orígenes vienen desde abajo desde apoyar en campañas políticas colocando pegotes y cargando las bocinas en los eventos. “Yo empecé muy abajo, mi mamá era puestera, mi papá era chofer de un camión, o sea no había las relaciones económicas o políticas como para llegar agarrado de la mano a una posición importante”, recordó. Sin embargo, expuso que primero logró ser coordinador de logística en una campaña y así fue ascendiendo hasta convertirse en asistente en el Cabildo de Monterrey. Posteriormente llegó a puestos ejecutivos como secretario ejecutivo del gobernador Benjamín Clariond, y director de concursos de obra pública en el estado de Nuevo León. Incluso dijo que le tocó participar en proyectos tan importantes como el Paseo Santa Lucía y la Torre Administrativa, así como la avenida Lincoln-García y la ampliación de Venustiano Carranza, de Miguel Alemán y el Interpuerto Monterrey. “Todos esos proyectos se terminaron en tiempo y forma, sin ninguna polémica. Googlénme yo tengo las manos limpias, yo no tengo nada que esconder y, bueno, estamos esperando que se dé está evaluación en Morena para ser Coordinador estatal de la Defensa de la Transformación”, señaló.

DESTACA MIJES SU TRAYECTORIA COMO TESORERO Y ALCALDE DE ESCOBEDO Dentro de su trayectoria también fue tesorero y ahora alcalde del ayuntamiento de Escobedo. Apuntó que está consciente de las grandes problemáticas que enfrenta Nuevo León y una de ellas, actualmente, son las extorsiones que sufren los empresarios. “Nuevo León debería de estar creciendo a 5 o 6 por ciento anual está creciendo al 3 por ciento anual, precisamente porque lo que está haciendo el gobierno de Samuel es extorsionar a los empresarios, ha habido quejas de las cámaras: Coparmex, Caintra de que están yendo las dependencias estatales a extorsionar a los empresarios y eso inhibe la inversión”, planteó- Añadió que otros problemas que enfrenta el estado “que son el pan de cada día” son las crisis de movilidad y de abasto de agua, entre otros. Andrés Mijes afirmó que actualmente Nuevo León está “vetado” y no fue incluido en el presupuesto del gobierno federal porque existe desconfianza en el manejo de recursos por parte del mandatario estatal. “Las mejores épocas de Nuevo León, sin duda alguna, son aquellas en que se ha trabajado haciendo sinergia con el gobierno federal, por ejemplo, cuando llegó el ferrocarril a Nuevo León, impulsado por el gobierno federal, hubo un crecimiento inusitado, pero también cuando llegó el gas, los ductos de gas”, recordó.

Sostuvo que siempre que ha existido una alianza entre el gobierno federal y Nuevo León, el estado ha salido beneficiado. “Ahorita lamentablemente, no se ha aprovechado eso. Tenemos que Nuevo León prácticamente tiene un veto en este presupuesto para el año 2027, pues no se está contemplando obra para Nuevo León porque precisamente hay una desconfianza hacia Samuel García por la forma en que ha ejercido los recursos y la corrupción que hay en su gobierno”, puntualizó.