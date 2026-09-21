FGR debe aclarar megadecomiso de combustible en Guanajuato, ante reclamo de Grupo SIMSA: Sheinbaum

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) debe aclarar el megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, en Guanajuato, ante el reclamo de Grupo Simsa, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El jueves pasado, la FGR anunció el aseguramiento por presuntas irregularidades; sin embargo, Grupo Simsa respondió que “la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable”.

“La fiscalía tiene que informar si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades, o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la fiscalía”, dijo Sheinbaum.

ASEGURAMIENTO LO REALIZÓ LA DELEGACIÓN DE LA FGR EN GUANAJUATO: SHEINBAUM La mandataria afirmó que el operativo fue realizado por la delegación de la FGR en Guanajuato. ”Fue un aseguramiento de, particularmente, de la delegación de la fiscalía en Guanajuato, coordinada por esta delegación”, expresó.

El pasado sábado, la FGR informó que las empresas aún no acreditan la legalidad de los 59 millones de litros de combustible asegurados y anunció que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), para realizar la carpeta de investigación respectiva.