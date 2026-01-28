Semar destruye 192 mil plantas de amapola en Nayarit; suman 35 plantaciones erradicadas en 2026
Desde el inicio del 2026, hasta el día de hoy, Semar ha destruido más de 3 millones de plantas de amapola en un intento por erradicar la producción y venta de drogas en México
La Secretaría de Marina (Semar) informó la reciente destrucción de aproximadamente 192 mil plantas de amapola, localizadas en tres plantíos de 9 mil 600 metros cuadrados en Pueblo Nuevo El Alto, Nayarit.
Las recientes acciones fueron cumplimentadas por la Décima Zona Naval de la Armada de México, quienes realizaron patrullajes de disuasión y vigilancia que derivaron en el hallazgo del terreno.
“Cabe destacar que, la Institución continúa implementando acciones estratégicas que contribuyen a la seguridad y el bienestar de la población, así mismo, mantiene instruido al personal naval para establecer operaciones de localización, aseguramiento y destrucción de plantíos ilícitos”, destacó la Semar.
SEMAR HA DESTRUIDO MÁS DE 3 MILLONES DE PLANTAS EN LO QUE VA DEL 2026
De acuerdo con el informe oficial, estos hechos realizados en días pasados dan como resultado un total de 35 plantaciones erradicadas, equivalente a más de 3 millones 522 mil plantas destruidas, tan solo en el primer mes del 2026.
Con esto, la Secretaría se suma al combate de la producción y elaboración de drogas en México, “debilitando las capacidades de los grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, evitando con ello que estas sustancias se encuentren al alcance de la población, en especial de los jóvenes mexicanos”.