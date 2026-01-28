Semar destruye 192 mil plantas de amapola en Nayarit; suman 35 plantaciones erradicadas en 2026

La Secretaría de Marina (Semar) informó la reciente destrucción de aproximadamente 192 mil plantas de amapola, localizadas en tres plantíos de 9 mil 600 metros cuadrados en Pueblo Nuevo El Alto, Nayarit.

Las recientes acciones fueron cumplimentadas por la Décima Zona Naval de la Armada de México, quienes realizaron patrullajes de disuasión y vigilancia que derivaron en el hallazgo del terreno.

