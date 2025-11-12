Narco seduce a jóvenes abandonados: sin familia, buscan el ‘cobijo’ del crimen

CDMX.- Un análisis sobre los métodos de captación de las organizaciones criminales revela que, más allá de la promesa económica, muchas reclutas jóvenes son motivadas por carencias emocionales: la falta de aceptación, reconocimiento y vínculos sociales sólidos.

El doctor Armando Vargas, especialista en seguridad pública, señala que la mayoría de los programas de prevención se concentran en transferir recursos, pero “no es el dinero lo que falta, sino una sociedad que los incluya y los valide”.

Tal integración -explica- puede ocurrir en el seno de una familia, escuela o comunidad. Sin ello, el joven “busca pertenencia” en el narco, donde puede ganar reconocimiento en un entorno que le faltaba.

El estudio apuntó tres motivaciones clave para el reclutamiento: aceptación, reconocimiento social y adrenalina. El fenómeno no se limita a pobreza material, sino a una estructura emocional fracturada.

Advierte también del papel de la “narco-cultura” -narcocorridos, redes sociales, mitos del éxito rápido- como un detonador adicional: cuando la sociedad tradicional no brinda validación, el crimen se vuelve atractivo.

Para enfrentar este reto, Vargas propone que los programas de prevención enfaticen la familia, la escuela y la comunidad como ejes de inclusión, antes que únicamente medidas represivas. Con información de El Universal