Semar incinera más de 90 mil plantas de marihuana en Nayarit

México
/ 3 diciembre 2025
    Semar incinera más de 90 mil plantas de marihuana en Nayarit
    El Gabinete de Seguridad federal confirmó la eliminación de un plantío de aproximadamente 90 mil plantas de marihuana, en las inmediaciones del poblado Los Mezquites, en Ixtlán del Río, Nayarit. FOTO: ESPECIAL

El Gabinete de Seguridad presentó los resultados de la Estrategia de Nacional de Seguridad con hechos relevantes que se llevaron a cabo durante el 2 de diciembre

El Gabinete de Seguridad federal confirmó la eliminación de un plantío de aproximadamente 90 mil plantas de marihuana, en un área de 7 mil 500 metros cuadrados ubicada en las inmediaciones del poblado Los Mezquites, en Ixtlán del Río, Nayarit.

De acuerdo con el informe oficial, la localización y erradicación fue organizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el pasado 2 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena detiene a ‘El 02’ en Chihuahua, ligado al grupo de Los Cabrera Sarabia

“Las plantas fueron destruidas en el lugar por incineración”, describieron las autoridades federales.

OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD RELEVANTES DEL 2 DE DICIEMBRE EN MÉXICO

El informe describió diversas acciones de seguridad que se llevaron a cabo en distintas partes de México, durante el 2 de diciembre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad:

1. Baja California:

En Tijuana, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles, detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma larga, cuatro armas cortas, cargadores, cartuchos, nueve kilos de fentanilo y 330 pastillas de fentanilo. El costo por la droga asegurada es de 66 millones de pesos.

2. Chihuahua:

En Aldama, elementos de la GN y Ejército Mexicano detuvieron a 11 personas, les aseguraron dos armas largas, tres ametralladoras, dos fusiles Barret, 111 cargadores, una granada de mano, nueve artefactos explosivos improvisados, 4,775 cartuchos, tres vehículos y 13 chalecos tácticos.

3. Guanajuato:

En Irapuato, elementos de GN y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, nueve cargadores, 1,925 cartuchos, tres kilos de marihuana y dos chalecos tácticos.

4. Jalisco:

En Arandas, en inmediaciones de la comunidad de Cieneguilla, elementos de FGR catearon un domicilio, aseguraron 15 vehículos de alta gama, 24 cargadores, 351 cartuchos, 36 chalecos, equipo táctico, 10 caballos y un reptil.

5. Michoacán:

En Morelia, elementos de FGR localizaron y aseguraron dos paquetes de una empresa de paquetería con cinco kilos de metanfetamina.

6. Sinaloa:

- En Culiacán, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y FGR detuvieron a tres hombres, les aseguraron diversos precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, una prensa utilizada para su empaquetado, así como diversas tabletas de fentanilo.

-En Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo, aseguraron 15 armas largas, cargadores, cartuchos, 70 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

-En Navolato, en el poblado Benito Juárez, elementos de Semar aseguraron seis armas largas, 346 cartuchos y 14 cargadores.

7. Tabasco y Nuevo León:

En los municipios de Teapa, Huimanguillo, Centro, Cárdenas, Comalcalco, Balacán, Tacotalpa y Macuspana, Tabasco y Monterrey, Nuevo León, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal de Tabasco ejecutaron 13 acciones operativas, localizaron a una persona desaparecida, detuvieron a 10 personas, aseguraron un vehículo y ocho elementos balísticos.

TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados Los Mayos, Los Cedros, Imala, Corral Viejo, Limón de Tellaeche, El Tecomate, Bacata, Mezcaltitán y Santa Ana, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 12 áreas de concentración de material diverso, aseguraron 13,135 litros y 300 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y una mezcladora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 271 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: CJNG busca expandirse en Ecatepec tras la caída de La Chokiza

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Jiménez, Coahuila, elementos de FGR, GN y Ejército Mexicano catearon una gasolinera, aseguraron 39,783 litros de gasolina, dos bombas despachadoras de combustible y dinero en efectivo.

En Degollado, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y personal de PEMEX localizaron e inhabilitaron cuatro tomas clandestinas, recuperaron 34,500 litros de gasolina, aseguraron un centro de acopio, 13 contenedores y 2,750 metros de manguera alta presión.

Temas


Drogas
Mariguana
Seguridad

Localizaciones


Nayarit

Organizaciones


Semar

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
El monto divulgado desecha una declaración de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien afirmó que el sueldo del funcionario era “menos de 100 mil pesos”.

Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde, revela salario real
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la jornada laboral de 40 horas será una realidad en México, aplicándose de forma gradual desde 2027 hasta 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.

¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030
Conoce el nuevo salario mínimo en México para 2026, los montos oficiales, porcentajes de incremento, reacciones del sector laboral y los beneficios para los trabajadores.

¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos al mes
Puerta Uno de AHMSA fue liberada para permitir la entrada del grupo inversionista.

AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate
La SEP aplicará horario invernal y adelantos de vacaciones en varios estados por bajas temperaturas. Conoce qué entidades tendrán ajustes y cuáles mantienen el calendario oficial.

SEP confirma cambios en el calendario escolar, horarios y vacaciones para estos estados por invierno