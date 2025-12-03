Semar incinera más de 90 mil plantas de marihuana en Nayarit

El Gabinete de Seguridad federal confirmó la eliminación de un plantío de aproximadamente 90 mil plantas de marihuana, en un área de 7 mil 500 metros cuadrados ubicada en las inmediaciones del poblado Los Mezquites, en Ixtlán del Río, Nayarit.

De acuerdo con el informe oficial, la localización y erradicación fue organizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el pasado 2 de diciembre.

“Las plantas fueron destruidas en el lugar por incineración”, describieron las autoridades federales.

