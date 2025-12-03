Semar incinera más de 90 mil plantas de marihuana en Nayarit
El Gabinete de Seguridad presentó los resultados de la Estrategia de Nacional de Seguridad con hechos relevantes que se llevaron a cabo durante el 2 de diciembre
El Gabinete de Seguridad federal confirmó la eliminación de un plantío de aproximadamente 90 mil plantas de marihuana, en un área de 7 mil 500 metros cuadrados ubicada en las inmediaciones del poblado Los Mezquites, en Ixtlán del Río, Nayarit.
De acuerdo con el informe oficial, la localización y erradicación fue organizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el pasado 2 de diciembre.
TE PUEDE INTERESAR: Sedena detiene a ‘El 02’ en Chihuahua, ligado al grupo de Los Cabrera Sarabia
“Las plantas fueron destruidas en el lugar por incineración”, describieron las autoridades federales.
OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD RELEVANTES DEL 2 DE DICIEMBRE EN MÉXICO
El informe describió diversas acciones de seguridad que se llevaron a cabo en distintas partes de México, durante el 2 de diciembre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad:
1. Baja California:
En Tijuana, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles, detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma larga, cuatro armas cortas, cargadores, cartuchos, nueve kilos de fentanilo y 330 pastillas de fentanilo. El costo por la droga asegurada es de 66 millones de pesos.
2. Chihuahua:
En Aldama, elementos de la GN y Ejército Mexicano detuvieron a 11 personas, les aseguraron dos armas largas, tres ametralladoras, dos fusiles Barret, 111 cargadores, una granada de mano, nueve artefactos explosivos improvisados, 4,775 cartuchos, tres vehículos y 13 chalecos tácticos.
3. Guanajuato:
En Irapuato, elementos de GN y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, nueve cargadores, 1,925 cartuchos, tres kilos de marihuana y dos chalecos tácticos.
4. Jalisco:
En Arandas, en inmediaciones de la comunidad de Cieneguilla, elementos de FGR catearon un domicilio, aseguraron 15 vehículos de alta gama, 24 cargadores, 351 cartuchos, 36 chalecos, equipo táctico, 10 caballos y un reptil.
5. Michoacán:
En Morelia, elementos de FGR localizaron y aseguraron dos paquetes de una empresa de paquetería con cinco kilos de metanfetamina.
6. Sinaloa:
- En Culiacán, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y FGR detuvieron a tres hombres, les aseguraron diversos precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, una prensa utilizada para su empaquetado, así como diversas tabletas de fentanilo.
-En Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo, aseguraron 15 armas largas, cargadores, cartuchos, 70 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.
-En Navolato, en el poblado Benito Juárez, elementos de Semar aseguraron seis armas largas, 346 cartuchos y 14 cargadores.
7. Tabasco y Nuevo León:
En los municipios de Teapa, Huimanguillo, Centro, Cárdenas, Comalcalco, Balacán, Tacotalpa y Macuspana, Tabasco y Monterrey, Nuevo León, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal de Tabasco ejecutaron 13 acciones operativas, localizaron a una persona desaparecida, detuvieron a 10 personas, aseguraron un vehículo y ocho elementos balísticos.
TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS
En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados Los Mayos, Los Cedros, Imala, Corral Viejo, Limón de Tellaeche, El Tecomate, Bacata, Mezcaltitán y Santa Ana, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 12 áreas de concentración de material diverso, aseguraron 13,135 litros y 300 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y una mezcladora.
La afectación económica a la delincuencia organizada es de 271 millones de pesos.
TE PUEDE INTERESAR: CJNG busca expandirse en Ecatepec tras la caída de La Chokiza
ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS
En Jiménez, Coahuila, elementos de FGR, GN y Ejército Mexicano catearon una gasolinera, aseguraron 39,783 litros de gasolina, dos bombas despachadoras de combustible y dinero en efectivo.
En Degollado, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y personal de PEMEX localizaron e inhabilitaron cuatro tomas clandestinas, recuperaron 34,500 litros de gasolina, aseguraron un centro de acopio, 13 contenedores y 2,750 metros de manguera alta presión.