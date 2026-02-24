Tras abatimiento de ‘El Mencho’, expertos advierten guerra interna por el control del CJNG

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 febrero 2026
    Tras abatimiento de ‘El Mencho’, expertos advierten guerra interna por el control del CJNG
    Bloqueos y la quema de vehículos registrados tras el operativo serían expresiones para exhibir capacidad operativa. CUARTOSCURO

Especialistas anticipan un periodo de disputa por el mando y una reconfiguración de redes clave para sus ingresos

GUADALAJARA, JAL.- Tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialistas en seguridad consideran que la organización criminal podría entrar en una fase de disputa interna por el nuevo liderazgo.

De acuerdo con estos análisis, los bloqueos y la quema de vehículos registrados tras el operativo serían expresiones para exhibir capacidad operativa y enviar mensajes de control, además de que la movilización de sicarios podría anticipar tensiones dentro de la estructura.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se reúne con embajador de EU tras operativo en Tapalpa; asisten Defensa, Semar y Segob

El especialista en seguridad Daniel Santander comentó que, entre los posibles sucesores, se menciona a su hijastro Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, junto con mandos regionales y operadores relevantes del grupo.

Santander subrayó que los procesos de sucesión no son homogéneos entre organizaciones criminales y que cada estructura responde a dinámicas propias. “No es lo mismo pensar en el Cártel de Sinaloa con ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’... a lo que puede haber sido también ‘Los Zetas’, que tiene una estructura mucho más militarizada”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: EU retira alerta de resguardo, pero mantiene toque de queda a su personal tras hechos en Jalisco

Sobre el CJNG, añadió que su crecimiento fue acelerado y que en un periodo breve pasó de operar como organización regional a competir por el control del trasiego de drogas a escala nacional frente a otros grupos. “El caso del CJNG hay que recordar que tuvieron un ascenso fugaz”, sostuvo.

El académico también señaló que una parte central de la expansión del grupo se relacionó con el trasiego de drogas y con el valor estratégico de los puertos del Pacífico. Indicó que los precursores químicos para la fabricación de fentanilo y otras drogas sintéticas provienen de Asia, en particular de China o India, según su explicación.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados guardan minuto de silencio por 25 Guardia Nacional muertos en operativo en Jalisco

Por su parte, el especialista Armando Rodríguez afirmó que, en el círculo inmediato de “El Mencho”, no se vislumbraba una figura con capacidad clara para tomar el control de todas las operaciones del cártel. En ese contexto, mencionó que se hablaba de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, de quien señaló que “se supone también quedó abatido en el operativo”, pero con un enfoque operativo más localizado.

Rodríguez sostuvo que, ante el volumen de ingresos y redes generadas por la organización, se observará un proceso de reestructuración y que el nuevo liderazgo podría surgir fuera del entorno cercano de Oseguera Cervantes. “Vamos a ver de dónde surge un nuevo liderazgo, pero no del entorno cercano a Oseguera Cervantes”, señaló.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


operativos

Localizaciones


CDMX

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica
true

Fue Trump quien acabó con ‘El Mencho’
La historia de Nahomi Martínez, elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el operativo contra “El Mencho”, refleja el costo humano de la violencia en México.

Ella es Nahomi Martínez... la joven heroína de la Guardia Nacional que murió en el operativo contra “El Mencho”
Maria Julissa, influencer de 25 años de Hermosillo, Sonora; en redes sociales, publicaciones afirmaban —sin pruebas oficiales, ni declaraciones de las autoridades— que estaba vinculada con la captura de ‘El Mencho’.

En redes, vinculan a María Julissa con ‘El Mencho’; influencer lo niega: ‘jamás me metería’
La Consar detalla opciones por teléfono, internet y app para localizar tu Afore y consultar tu cuenta individual de ahorro para el retiro.

¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 37 azotarán con heladas de -5 grados, lluvias y evento Norte en estos estados
La vida y tragedia de Rui Torres, conductor de Art Attack Latinoamérica, continúa marcando a una generación tras su fallecimiento en 2008

A 18 años de su muerte... La triste historia de Rui Torres, presentador de Art Attack
Autoridades recomendaron cancelar eventos públicos tras bloqueos e incendios registrados en Guadalajara.

CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’