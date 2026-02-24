Tras abatimiento de ‘El Mencho’, expertos advierten guerra interna por el control del CJNG

GUADALAJARA, JAL.- Tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialistas en seguridad consideran que la organización criminal podría entrar en una fase de disputa interna por el nuevo liderazgo.

De acuerdo con estos análisis, los bloqueos y la quema de vehículos registrados tras el operativo serían expresiones para exhibir capacidad operativa y enviar mensajes de control, además de que la movilización de sicarios podría anticipar tensiones dentro de la estructura.

El especialista en seguridad Daniel Santander comentó que, entre los posibles sucesores, se menciona a su hijastro Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, junto con mandos regionales y operadores relevantes del grupo.

Santander subrayó que los procesos de sucesión no son homogéneos entre organizaciones criminales y que cada estructura responde a dinámicas propias. “No es lo mismo pensar en el Cártel de Sinaloa con ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’... a lo que puede haber sido también ‘Los Zetas’, que tiene una estructura mucho más militarizada”, dijo.

Sobre el CJNG, añadió que su crecimiento fue acelerado y que en un periodo breve pasó de operar como organización regional a competir por el control del trasiego de drogas a escala nacional frente a otros grupos. “El caso del CJNG hay que recordar que tuvieron un ascenso fugaz”, sostuvo.

El académico también señaló que una parte central de la expansión del grupo se relacionó con el trasiego de drogas y con el valor estratégico de los puertos del Pacífico. Indicó que los precursores químicos para la fabricación de fentanilo y otras drogas sintéticas provienen de Asia, en particular de China o India, según su explicación.

Por su parte, el especialista Armando Rodríguez afirmó que, en el círculo inmediato de “El Mencho”, no se vislumbraba una figura con capacidad clara para tomar el control de todas las operaciones del cártel. En ese contexto, mencionó que se hablaba de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, de quien señaló que “se supone también quedó abatido en el operativo”, pero con un enfoque operativo más localizado.

Rodríguez sostuvo que, ante el volumen de ingresos y redes generadas por la organización, se observará un proceso de reestructuración y que el nuevo liderazgo podría surgir fuera del entorno cercano de Oseguera Cervantes. “Vamos a ver de dónde surge un nuevo liderazgo, pero no del entorno cercano a Oseguera Cervantes”, señaló.