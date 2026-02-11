Semar y operativo de EU detienen tráfico de 188 toneladas de droga en Colima

México
/ 11 febrero 2026
Las autoridades del Semar aseguran que la operación afectará la infraestructura económica del narcotráfico internacional

El 11 de febrero se reportó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Armada de México, en colaboración con el Comando Sur de los Estados Unidos, interceptaron un cargamento de toneladas de presunta cocaína.

El operativo colaborativo entre México y Estados Unidos reportó que la embarcación presentaba 188 toneladas de bultos, cuyo contenido se estima era cocaína. El cargamento fue detenido en la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión, en Manzanillo, Colima.

Junto con las ya mencionadas instituciones de seguridad, se sumaron las coordinaciones de la Guardia Costera y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South).

Según las autoridades, la detención del cargamento representa el mayor incauto contra el narcotráfico, en lo que lleva el 2026. Medios han destacado que el logro fue resultado de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos y México.

Aunque se han reportado detenidos, no se ha detallado para los medios las identidades, ni la cantidad de miembros que fueron trasladados a definir su situación jurídica. En su comunicado, la Semar aseguró que esté incauto afectará la infraestructura económica del narcotráfico internacional.

