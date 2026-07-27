Sentencian a 29 años a miembro fundador de Los Zetas, Enrique Ruiz Tlapanco
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Z-44 fue detenido en septiembre del 2009 por elementos del Ejército Mexicano en Puebla
El 27 de julio, la Fiscalía General de la República informó que Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias “El Tlapa” o “Z-44”, fue sentenciado a 29 años y 9 meses de condena.
El miembro fundador del cártel de Los Zetas tendrá que pagar una multa de 692 mil 857 pesos, tras ser declarado culpable de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
El informe de la sentencia ocurre, aproximadamente, 17 años después de su captura en la Ciudad de Puebla en el 2009. Su arresto fue realizado por elementos del Ejército.
Actualmente, el miembro fundador de Los Zetas reside en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit. El cártel de Los Zetas, tras la captura y eliminación de sus líderes, fue desarticulado, pero varios de sus integrantes formaron otras células criminales o se agruparon en otras organizaciones de narcotráfico.