Sentencian a 29 años a miembro fundador de Los Zetas, Enrique Ruiz Tlapanco

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    Sentencian a 29 años a miembro fundador de Los Zetas, Enrique Ruiz Tlapanco
    Sentencian a 29 años a miembro fundador de Los Zetas Vanguardia

Z-44 fue detenido en septiembre del 2009 por elementos del Ejército Mexicano en Puebla

El 27 de julio, la Fiscalía General de la República informó que Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias “El Tlapa” o “Z-44”, fue sentenciado a 29 años y 9 meses de condena.

El miembro fundador del cártel de Los Zetas tendrá que pagar una multa de 692 mil 857 pesos, tras ser declarado culpable de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El informe de la sentencia ocurre, aproximadamente, 17 años después de su captura en la Ciudad de Puebla en el 2009. Su arresto fue realizado por elementos del Ejército.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/nunca-se-ha-investigado-a-los-mandos-de-policias-que-operaban-para-zetas-en-coahuila-colectivos-PI19880953

Actualmente, el miembro fundador de Los Zetas reside en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit. El cártel de Los Zetas, tras la captura y eliminación de sus líderes, fue desarticulado, pero varios de sus integrantes formaron otras células criminales o se agruparon en otras organizaciones de narcotráfico.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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