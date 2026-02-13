$!Feminicidio de Daryela Valdez Rocha: declaran culpable a Honorio tras tres años de juicio en Mexicali

Un hombre de 73 años identificado como Honorio fue declarado culpable del feminicidio de Daryela Valdez Rocha, una joven de 24 años con quien mantenía una relación sentimental marcada por episodios de violencia.

El fallo fue emitido tras un proceso judicial que se prolongó durante tres años y que generó amplia atención pública en el municipio de Mexicali. El caso también impulsó reformas legales orientadas a mejorar la atención institucional de la violencia de género.

La audiencia fue encabezada por el juez de control Gerardo Aceves Salazar, quien determinó que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado por el feminicidio ocurrido el 15 de enero de 2023 en una vivienda de la capital de Baja California.

HONORIO FUE DETENIDO TRAS QUITARLE LA VIDA A DARYELA VALDEZ CON UN ARMA BLANCA

De acuerdo con la documentación del caso, la víctima fue atacada con un arma blanca y recibió al menos 34 heridas punzocortantes. En la imagen difundida tras la detención del acusado se observaba sangre en su ropa.

Durante el juicio oral se presentaron testimonios de vecinos, familiares, peritos, agentes de investigación, médicos forenses y material de cámaras de seguridad, entre otros elementos que fueron valorados por el juzgado.

La defensa del acusado fue encabezada por sus hijas, quienes sostuvieron su inocencia y señalaron la existencia de una tercera muestra de sangre en el lugar de los hechos que, según su versión, no fue investigada por las autoridades.