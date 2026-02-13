Feminicidio de Daryela Valdez Rocha: declaran culpable a Honorio tras tres años de juicio en Mexicali
Tras tres años de proceso, Honorio fue declarado culpable del feminicidio ocurrido en 2023; la sentencia se definirá el 17 de febrero en Baja California
Un hombre de 73 años identificado como Honorio fue declarado culpable del feminicidio de Daryela Valdez Rocha, una joven de 24 años con quien mantenía una relación sentimental marcada por episodios de violencia.
El fallo fue emitido tras un proceso judicial que se prolongó durante tres años y que generó amplia atención pública en el municipio de Mexicali. El caso también impulsó reformas legales orientadas a mejorar la atención institucional de la violencia de género.
La audiencia fue encabezada por el juez de control Gerardo Aceves Salazar, quien determinó que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado por el feminicidio ocurrido el 15 de enero de 2023 en una vivienda de la capital de Baja California.
HONORIO FUE DETENIDO TRAS QUITARLE LA VIDA A DARYELA VALDEZ CON UN ARMA BLANCA
De acuerdo con la documentación del caso, la víctima fue atacada con un arma blanca y recibió al menos 34 heridas punzocortantes. En la imagen difundida tras la detención del acusado se observaba sangre en su ropa.
Durante el juicio oral se presentaron testimonios de vecinos, familiares, peritos, agentes de investigación, médicos forenses y material de cámaras de seguridad, entre otros elementos que fueron valorados por el juzgado.
La defensa del acusado fue encabezada por sus hijas, quienes sostuvieron su inocencia y señalaron la existencia de una tercera muestra de sangre en el lugar de los hechos que, según su versión, no fue investigada por las autoridades.
FAMILIARES DE DARYELA ESPERAN SENTENCIA DEFINITIVA
Tras el fallo, la madre de la joven, Elvira Rocha, declaró que el proceso estuvo marcado por la incertidumbre durante varios años.
Expresó que ahora esperan la sentencia definitiva y señaló que el dictamen representa el reconocimiento de la dignidad de su hija como víctima.
DETERMINARÁN SENTENCIA DE HONORIO POR EL FEMINICIDIO DE DARYELA A MEDIADOS DE FEBRERO
El proceso judicial continuará con la audiencia de individualización de la pena programada para el 17 de febrero en el Centro de Justicia de Río Nuevo, donde se determinará el número de años de prisión que deberá cumplir el acusado.
De acuerdo con la legislación local, la pena por feminicidio podría alcanzar hasta 50 años de prisión.
FEMINICIDIO DE DARYELA VALDEZ ROCHA IMPULSA LA CREACIÓN DE LA ‘LEY DARYELA’
La conmoción social generada por el feminicidio derivó en la aprobación de la llamada “Ley Daryela”, una reforma enfocada en la capacitación obligatoria de servidores públicos para atender casos de violencia de género.
La iniciativa fue presentada por la diputada Michel Sánchez Ayende y aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado de Baja California el 16 de enero de 2025. Posteriormente fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 7 de febrero del mismo año.
La norma establece que todas las personas que desempeñen funciones en el servicio público, sin importar su jerarquía o modalidad de contratación, deben recibir capacitación en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres en un plazo de 90 días.
ANTECEDENTES Y OMISIONES INSTITUCIONALES
Daryela Valdez Rocha cursaba la Licenciatura en Derecho y había solicitado en diversas ocasiones medidas de protección ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, debido a presuntos intentos previos de agresión por parte de Honorio.
El caso derivó en la recomendación 8/2024 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California dirigida a la fiscalía estatal y al Ayuntamiento de Mexicali.
Como parte del cumplimiento de esta recomendación, la presidenta municipal Norma Bustamante ofreció una disculpa pública en febrero de 2025 a la familia de la víctima y a la sociedad, en representación del gobierno municipal y la Dirección de Seguridad Pública.
Asimismo, la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez también emitió una disculpa institucional por las fallas detectadas en la atención del caso.
ALCALDESA DE MEXICALI RECONOCE FALLAS EN EL CASO DE DARYELA VALDEZ
Durante el acto de disculpa pública, la alcaldesa de Mexicali reconoció que existieron omisiones que impidieron brindar protección adecuada a la víctima y afirmó que el reconocimiento de errores es un paso necesario para lograr cambios institucionales.
También se anunció el compromiso de fortalecer mecanismos de denuncia, capacitar al personal en perspectiva de género y reforzar políticas públicas de prevención y protección.
Las autoridades municipales señalaron que las acciones buscan mejorar la atención a víctimas y evitar que situaciones similares se repitan, además de garantizar justicia en casos de violencia feminicida.