Suspenden clases cuatro municipios tras jornada de violencia en Colima

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México
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    Suspenden clases cuatro municipios tras jornada de violencia en Colima
    La suspensión ocurrió luego de una jornada de violencia que comenzó el lunes en la comunidad de Caleras, en Tecomán. Cuartoscuro / Archivo

Indira Vizcaíno ordenó que las actividades escolares se realizaran de manera virtual en Tecomán, Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán

CDMX.- El gobierno de Colima suspendió clases presenciales en cuatro municipios y confirmó que fuerzas del Ejército, Guardia Nacional, Marina y corporaciones locales mantienen operativos en la zona para recuperar el control de carreteras y evitar nuevos bloqueos tras ola de violencia de ayer.

La gobernadora Indira Vizcaíno ordenó desde ayer que las actividades escolares se realizaran de manera virtual en Tecomán, Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán ante el riesgo generado por los enfrentamientos armados y los bloqueos carreteros.

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“Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que las clases se lleven a cabo en modalidad virtual”, informó la mandataria estatal en redes sociales.

JORNADA VIOLENTA EN CALERAS

La suspensión ocurrió luego de una jornada de violencia que comenzó el lunes en la comunidad de Caleras, en Tecomán, donde agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Colima fueron atacados a balazos durante un operativo.

El enfrentamiento dejó dos presuntos delincuentes abatidos, dos agentes ministeriales heridos -uno de gravedad- y la detención de un ciudadano estadounidense que contaba con una orden de captura por homicidio en Estados Unidos.

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Tras el choque armado, grupos criminales respondieron con narcobloqueos simultáneos sobre la autopista Manzanillo-Colima y rutas alternas de Tecomán y Armería, lo que pegó al sector transportista.

Los agresores incendiaron tráileres y vehículos pesados para bloquear accesos y dificultar el avance de fuerzas federales y estatales.

VIOLENCIA TRAS OFENSIVA FEDERAL

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la colonia Bayardo, donde un tractocamión abandonado sobre las vías fue embestido por el tren intermodal Manzanillo-Mexicali. Videos del choque y de las unidades incendiadas circularon ampliamente en redes sociales durante la noche.

También fueron reportados incendios de vehículos en el camino alterno “El Coyote”, en Cofradía de Juárez, Cerro de Ortega y otros puntos carreteros de la región costera.

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La violencia se originó tras una ofensiva federal sobre estructuras criminales que operan en el corredor Colima-Jalisco-Michoacán, particularmente en torno al Puerto de Manzanillo, considerado estratégico para el ingreso de precursores químicos utilizados en la fabricación de metanfetamina y fentanilo.

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