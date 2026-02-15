$!SEP: Marx Arriaga Navarro convoca reinstalación de asamblea general tras polémica por despido

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos, tras varios meses de desacuerdos internos relacionados con las modificaciones a los libros de texto gratuitos (LTG) para el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Mario Delgado, Arriaga mantuvo una postura constante de rechazo frente a los ajustes pedagógicos propuestos. La SEP precisó que el objetivo de los cambios no era eliminar contenidos históricos o políticos, sino ampliar los temas formativos y mejorar la estructura de los materiales.

TE PUEDE INTERESAR: Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP

“Nunca se ha pedido retirar luchas o movimientos sociales de los libros”, señaló en un comunicado.

CONVOCAN REINSTALACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL

En este contexto, y pese a que la SEP ya confirmó su salida, Arriaga convocó a la reinstalación de una asamblea general virtual para analizar y discutir las acciones políticas a seguir en defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los libros de texto gratuitos. La reunión fue programada para hoy a las siete de la noche.