SEP: Marx Arriaga Navarro convoca reinstalación de asamblea general tras polémica por despido

/ 15 febrero 2026
    La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos, tras varios meses de desacuerdos internos. ESPECIAL

La polémica en torno a Marx Arriaga se originó por su papel central en el rediseño de los libros de texto gratuitos dentro del modelo de la Nueva Escuela Mexicana impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos, tras varios meses de desacuerdos internos relacionados con las modificaciones a los libros de texto gratuitos (LTG) para el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Mario Delgado, Arriaga mantuvo una postura constante de rechazo frente a los ajustes pedagógicos propuestos. La SEP precisó que el objetivo de los cambios no era eliminar contenidos históricos o políticos, sino ampliar los temas formativos y mejorar la estructura de los materiales.

“Nunca se ha pedido retirar luchas o movimientos sociales de los libros”, señaló en un comunicado.

CONVOCAN REINSTALACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL

En este contexto, y pese a que la SEP ya confirmó su salida, Arriaga convocó a la reinstalación de una asamblea general virtual para analizar y discutir las acciones políticas a seguir en defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los libros de texto gratuitos. La reunión fue programada para hoy a las siete de la noche.

$!SEP: Marx Arriaga Navarro convoca reinstalación de asamblea general tras polémica por despido

A través de sus redes sociales, el aún director general de Materiales Educativos aclaró el horario del encuentro y atribuyó un error previo al cansancio.

“¡El cansancio pesa, pero no detiene al que tiene causa! Ayer cometí un error por el cansancio... La reinstalación de nuestra Asamblea es a las 7:00 pm”, difundió.

POLÉMICA POR SALIDA DE MARX ARRIAGA NAVARRO DE LA SEP

Los nuevos materiales generaron fuertes críticas de académicos, padres de familia y sectores opositores, quienes señalaron la inclusión de contenidos con carga ideológica, errores conceptuales y deficiencias pedagógicas, además de la falta de procesos claros de revisión y pilotaje.

Al interior de la SEP también surgieron tensiones. La dependencia sostuvo que Arriaga mantuvo una postura de rechazo frente a ajustes pedagógicos propuestos para mejorar los libros rumbo al ciclo escolar 2026-2027. Según la autoridad educativa, el objetivo de los cambios no era eliminar contenidos históricos o políticos, sino fortalecer la estructura y ampliar los temas formativos, lo que evidenció un conflicto técnico y político dentro del propio proyecto educativo.

Tras meses de controversia y desgaste público, la SEP confirmó la salida de Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos. No obstante, el exfuncionario defendió los libros y aseguró que las críticas respondían a intereses políticos, presentándose como defensor de un modelo educativo transformador. El caso se convirtió en un símbolo del choque entre una visión ideológica de la educación y las exigencias técnicas y pedagógicas del sistema educativo mexicano.

