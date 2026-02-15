Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 15 febrero 2026
    Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP
    Marx Arriaga, exfuncionario de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que se le ofreció una embajada. EL UNIVERSAL
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Educación
embajadas

Localizaciones


México

Personajes


Marx Arriaga Navarro

Organizaciones


SEP

Manifestó que prefirió mantenerse en el cargo para defender los materiales de la Nueva Escuela Mexicana

Marx Arriaga, exfuncionario de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que se le ofreció una embajada en un país vecino para que dejara el cargo —posteriormente precisó que era para Costa Rica—, pero la rechazó para no traicionar al magisterio.

“Hace meses, me ofreció una embajada; era para que dejara este puesto y permitiera que se cambiaran los libros de texto. Y si es verdad, la ofreció y no la quise tomar porque no iba a traicionar a la base magisterial”, señaló en una de sus jornadas de 24 horas del sábado 14 de febrero que transmite en vivo desde su cuenta de Facebook.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian abusos y red de robo en gestión de Marx Arriaga con la SEP

Señaló que “para algunos eso suena una locura, que debía agarrar esa embajada donde el salario no es regulado por la austeridad republicana”. Incluso informó que pudo haber sido “el primer texcocano embajador en Costa Rica”, aunque sostuvo que valoró más el impacto de su trabajo en los materiales educativos.

Manifestó que prefirió mantenerse en el cargo, “aunque sea unas semanas más”, para defender los materiales que se elaboraron en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), así como el trabajo de quienes participaron en su elaboración.

“Preferí quedarme a defender, aunque sea unas semanas más, los materiales de todas las compañeras en el país que creyeron en este proyecto, y hoy al ver, en esta hora, todos los trabajos, me voy bien pagado, o sea, valió la pena”, apuntó en la emisión que tituló “24 horas de protesta con propuesta”.

TE PUEDE INTERESAR: Dirección General de Materiales Educativos de la SEP con Marx Arriaga recibió 228% más recursos en 2024

Arriaga Navarro que, tras su despido de la SEP (esto a través de un comunicado publicado en redes) el 13 de febrero, no se retirará del cargo y anunció que permanecerá atrincherado en sus oficinas. Sostuvo que la decisión de mantenerse en el lugar fue tomada por “Comités de Defensa” y convocó a una jornada de 24 horas, que definió como “Protesta con propuesta”, vinculada con la defensa de los libros de texto.

Este viernes el exfuncionario ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que no había recibido una notificación oficial de su remoción, por lo que no se retiraría del área hasta contar con un documento formal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
embajadas

Localizaciones


México

Personajes


Marx Arriaga Navarro

Organizaciones


SEP

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la ex vicepresidenta chavista. FOTO:

EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela
Mario Delgado planteó que el país requiere formación de vanguardia y con alcance social, con respaldo institucional a estudiantes.

Mario Delgado destaca logros de estudiantes en robótica durante Encuentro Nacional del TecNM

La SSC detuvo a seis personas y turnó el caso al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo
Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana
El cateo forma parte de acciones coordinadas de seguridad en Michoacán, donde indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para análisis pericial.

Localizan estructuras de drones y municiones tras operativo en Uruapan, Michoacán
Sostienen que resulta “ética y administrativamente indefendible” que se canalicen recursos públicos para sufragar gastos médicos privados.

Indignación por fondos de víctimas: acusan que pagaron hospital privado a político tras atentado a balazos
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T