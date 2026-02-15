Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP

Marx Arriaga, exfuncionario de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que se le ofreció una embajada en un país vecino para que dejara el cargo —posteriormente precisó que era para Costa Rica—, pero la rechazó para no traicionar al magisterio.

“Hace meses, me ofreció una embajada; era para que dejara este puesto y permitiera que se cambiaran los libros de texto. Y si es verdad, la ofreció y no la quise tomar porque no iba a traicionar a la base magisterial”, señaló en una de sus jornadas de 24 horas del sábado 14 de febrero que transmite en vivo desde su cuenta de Facebook.

Señaló que “para algunos eso suena una locura, que debía agarrar esa embajada donde el salario no es regulado por la austeridad republicana”. Incluso informó que pudo haber sido “el primer texcocano embajador en Costa Rica”, aunque sostuvo que valoró más el impacto de su trabajo en los materiales educativos.

Manifestó que prefirió mantenerse en el cargo, “aunque sea unas semanas más”, para defender los materiales que se elaboraron en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), así como el trabajo de quienes participaron en su elaboración.

“Preferí quedarme a defender, aunque sea unas semanas más, los materiales de todas las compañeras en el país que creyeron en este proyecto, y hoy al ver, en esta hora, todos los trabajos, me voy bien pagado, o sea, valió la pena”, apuntó en la emisión que tituló “24 horas de protesta con propuesta”.

Arriaga Navarro que, tras su despido de la SEP (esto a través de un comunicado publicado en redes) el 13 de febrero, no se retirará del cargo y anunció que permanecerá atrincherado en sus oficinas. Sostuvo que la decisión de mantenerse en el lugar fue tomada por “Comités de Defensa” y convocó a una jornada de 24 horas, que definió como “Protesta con propuesta”, vinculada con la defensa de los libros de texto.

Este viernes el exfuncionario ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que no había recibido una notificación oficial de su remoción, por lo que no se retiraría del área hasta contar con un documento formal.