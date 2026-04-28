$!Separan a directora y conserje de primaria en Puebla tras denuncias de presunto espionaje en baños

La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla informó la separación de sus cargos de la directora y de un trabajador de intendencia de la escuela primaria “María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno”, ubicada en la colonia San Bernabé Temoxtitla, luego de denuncias presentadas por madres y padres de familia sobre presuntos actos de espionaje en los sanitarios del plantel. De acuerdo con el comunicado oficial, la dependencia señaló que “derivado de las solicitudes de madres y padres de familia de la primaria ‘María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno’, ubicada en la colonia San Bernabé Temoxtitla, personal de la Dirección de Primarias escuchó y atendió a la comunidad escolar”, lo que derivó en la implementación de medidas administrativas. En ese mismo documento, la autoridad educativa precisó que “a través de un diálogo abierto y respetuoso, personal de la dependencia acordó la separación del cargo de la directora del plantel y del personal de intendencia, toda vez que, iniciará la investigación correspondiente”, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.

PADRES DE FAMILIA DENUNCIARON ORIFICIOS EN LAS PAREDES DE LOS BAÑOS DE LAS NIÑAS Las inconformidades surgieron luego de que familiares de estudiantes detectaran la presencia de orificios en las paredes de los baños destinados a niñas. Según lo expuesto por los padres, estos huecos habrían sido utilizados para observar el interior de los sanitarios. Los denunciantes señalaron al conserje del plantel, identificado como Juan Pablo “N”, como presunto responsable de realizar dichos agujeros, además de acusarlo de haber tomado fotografías y videos de las alumnas. Estas acusaciones fueron acompañadas por materiales audiovisuales en los que, de acuerdo con los padres, se evidencia que “los huecos entre la palanca para hacer la descarga en el inodoro y la pared había espacio suficiente para ver desde fuera de los baños”. PADRES DE FAMILIA REALIZAN BLOQUEO PARA EXIGIR INVESTIGACIONES Tras presentar las denuncias, un grupo de padres de familia llevó a cabo un bloqueo en la avenida 11 Sur de la ciudad de Puebla para exigir la intervención de las autoridades estatales. Entre sus demandas se incluyó la actuación de la Fiscalía General del Estado de Puebla y de la Secretaría de Educación local para investigar los hechos. De acuerdo con los manifestantes, las evidencias de esta situación “datan de por lo menos hace un año”, por lo que solicitaron que las investigaciones consideren posibles omisiones por parte de autoridades escolares.

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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE PUEBLA RETIRA A DIRECTORA E INTENDENTE Horas después de las protestas, la Secretaría de Educación estatal confirmó la separación del cargo de la directora, identificada como Alicia “N”, así como del trabajador de intendencia señalado. En un mensaje previo difundido en redes sociales, la dependencia indicó que “a través de un diálogo abierto y respetuoso, personal de la Dirección de Primarias escuchó y atendió las peticiones de madres y padres de familia... con quienes acordaron retirar a la directora del plantel y al intendente”, además de precisar que “esta acción obedece a que la Secretaría iniciará una investigación”.

CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES E INVESTIGACIONES EN CURSO La autoridad educativa subrayó que el servicio en la escuela no ha sido suspendido, al señalar que “el servicio educativo no ha sido suspendido, por lo que las actividades escolares continúan de manera regular y las y los estudiantes permanecen en clases”. Finalmente, la dependencia reiteró que mantendrá las indagatorias en coordinación con las instancias correspondientes y afirmó su compromiso institucional al señalar que “la dependencia reitera su compromiso de garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad de la comunidad educativa, así como de actuar con apego a la normatividad vigente”.

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