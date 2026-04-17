FGE Puebla abre cuatro investigaciones por presuntos delitos contra menores tras video de ‘cuarto oscuro’

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó el inicio de cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito en agravio de niñas y niños, ocurridos al interior del Colegio Carrusel Magone, ubicado en la colonia Independencia del municipio de Puebla. Las indagatorias se desarrollan a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, donde se mantiene una carpeta en integración en la que ya se realizó una entrevista multidisciplinaria a una de las posibles víctimas.

Como parte del proceso, se dio intervención al Sistema Estatal DIF para fungir como representación coadyuvante y garantizar la protección integral, así como evitar la revictimización. Además, el Ministerio Público canalizó a la víctima a programas de atención emocional. De acuerdo con las primeras diligencias y las manifestaciones de la madre, la autoridad investiga la posible comisión de hechos de índole sexual. NUEVAS DENUNCIAS TRAS DIFUSIÓN DEL CASO La Fiscalía señaló que, tras la difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales, se recibieron dos denuncias adicionales relacionadas con hechos ocurridos en el mismo plantel. Estas denuncias ya forman parte de las investigaciones en curso, con el objetivo de identificar posibles víctimas y esclarecer lo sucedido dentro de la institución educativa.

VIDEO DEL ‘CUARTO OSCURO’ DETONÓ INVESTIGACIONES El caso cobró relevancia luego de que el 14 de abril de 2026 circulara en redes sociales un video que muestra el interior de un espacio identificado por estudiantes como el “cuarto oscuro”. En las imágenes se observa una habitación con mobiliario doméstico, cama y servicios básicos, conectada a áreas escolares como salones y zonas de uso común. Padres de familia indicaron que el lugar presuntamente era utilizado como medida de castigo para alumnos. Tras la difusión del material, tutores acudieron al plantel para verificar el espacio señalado por los estudiantes y posteriormente integraron el video a denuncias formales ante autoridades educativas y de seguridad.

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ESTUDIANTES HABRÍAN INFORMADO A SUS PADRES SOBRE VIVIENDA DENTRO DEL COLEGIO De acuerdo con testimonios de padres de familia, los menores habían referido previamente la existencia de este lugar, sin que directivos del colegio confirmaran su uso o ubicación. Durante la revisión del inmueble, los tutores reportaron que el espacio identificado como “cuarto oscuro” estaría vinculado a una vivienda dentro del plantel. Según lo señalado, en ese sitio habría residido una mujer junto con sus hijos durante aproximadamente cuatro años. Los padres indicaron que esta situación no había sido informada a la comunidad escolar y que el área contaba con accesos directos hacia espacios utilizados por los estudiantes, lo cual fue documentado y reportado a las autoridades correspondientes. INVESTIGACIONES EN CURSO BAJO ENFOQUE DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que las diligencias continúan bajo el principio del interés superior de la niñez, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia. Las autoridades mantienen la recopilación de testimonios, evidencia documental y revisiones en el inmueble como parte del proceso de investigación.

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