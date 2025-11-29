¿No soportó? Sergio Mayer emprende acciones legales contra Ferka y Linet Puente por comentarios en reality show

/ 29 noviembre 2025
    ¿No soportó? Sergio Mayer emprende acciones legales contra Ferka y Linet Puente por comentarios en reality show
    Palabras. El diputado aseguró que busca proteger a su hijo y a su nieta de declaraciones que —afirma— revictimizan a ambos en televisión. FOTO: ESPECIAL

El diputado morenista y actor aseguró que las conductoras del programa de TV Azteca violentan a su hijo por las declaraciones que hicieron sobre el estupro del que fue víctima

La fama y exposición que generan los reality shows no siempre traen consecuencias positivas. Así lo señaló Sergio Mayer, quien confirmó haber iniciado un proceso legal contra las conductoras Ferka y Linet Puente por los comentarios que hicieron sobre su hijo, Sergio Mayer Mori, dentro del programa ‘La granja VIP’.

Mayer Bretón informó que un juez ratificó medidas de protección a favor de su hijo y de su nieta, con el fin de evitar que las participantes del reality continúen haciendo declaraciones que —asegura— minimizan y normalizan el estupro del que su hijo fue víctima hace nueve años.

“Se solicitaron medidas de protección para evitar que sigan haciendo comentarios de la vida privada, íntima y que afecten principalmente a mi nieta”, expresó Mayer en conferencia, acompañado de sus abogados.

¿QUÉ DIJO SERGIO MAYER?

El también actor, quien ha participado en programas como “La Casa de los Famosos México”, enfatizó que su hijo, en calidad de víctima, puede hablar sobre su experiencia cuando lo desee; sin embargo, eso no da derecho a terceros a opinar “a la ligera” sobre su vida.

Mayer fue tajante al afirmar que protegerá a su nieta “incluso de sus propios padres” y lamentó que Mayer Mori lleve casi una década siendo víctima y revictimizado públicamente.

Asimismo, acusó que, mientras por un lado Natalia Subtil —madre de su nieta— exige pensión, por el otro “boicotea los proyectos” de su hijo.

La abogada de Sergio Mayer explicó:“El juez acaba de ratificar medidas de protección en favor de la niña de identidad reservada, así como de su abuelo y de su padre. En ese sentido, ni las agresoras, interposita persona, pueden opinar sobre ese tema en específico”.

Añadió que tanto Ferka como Linet Puente han hecho escarnio de lo que vivió Mayer Mori, “pensando que no pasa nada al atacar a un hombre que tiene una hija”.

Las conductoras comentaron, en “La granja VIP”, los dichos que Sergio Mayer Mori hizo sobre la relación que mantuvo con la modelo Natalia Subtil, cuando él tenía 17 años y ella 27.

Linet Puente expresó: “El papá defiende mucho que ‘pobrecito Sergio, él era menor de edad y la loba de Natalia Subtil se aprovechó del pobrecito Sergio’. En esta plática escuché a Sergio muy contento diciendo: ‘me ligué a la grandota, a la modelo, a la guapa’. Para mí, esto que acaba de decir tumba toda esta distracción en la que se ha querido ir la familia con ‘es que ella era mayor’”.

Ferka respaldó el comentario de su compañera, lo que desató la molestia pública y legal del diputado.

Temas


Espectáculos
Reality Show
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Sergio Mayer

Organizaciones


TV Azteca

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

