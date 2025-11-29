¿No soportó? Sergio Mayer emprende acciones legales contra Ferka y Linet Puente por comentarios en reality show

La fama y exposición que generan los reality shows no siempre traen consecuencias positivas. Así lo señaló Sergio Mayer, quien confirmó haber iniciado un proceso legal contra las conductoras Ferka y Linet Puente por los comentarios que hicieron sobre su hijo, Sergio Mayer Mori, dentro del programa ‘La granja VIP’. Mayer Bretón informó que un juez ratificó medidas de protección a favor de su hijo y de su nieta, con el fin de evitar que las participantes del reality continúen haciendo declaraciones que —asegura— minimizan y normalizan el estupro del que su hijo fue víctima hace nueve años. “Se solicitaron medidas de protección para evitar que sigan haciendo comentarios de la vida privada, íntima y que afecten principalmente a mi nieta”, expresó Mayer en conferencia, acompañado de sus abogados.

¿QUÉ DIJO SERGIO MAYER? El también actor, quien ha participado en programas como “La Casa de los Famosos México”, enfatizó que su hijo, en calidad de víctima, puede hablar sobre su experiencia cuando lo desee; sin embargo, eso no da derecho a terceros a opinar “a la ligera” sobre su vida. Mayer fue tajante al afirmar que protegerá a su nieta “incluso de sus propios padres” y lamentó que Mayer Mori lleve casi una década siendo víctima y revictimizado públicamente. Asimismo, acusó que, mientras por un lado Natalia Subtil —madre de su nieta— exige pensión, por el otro “boicotea los proyectos” de su hijo.

La abogada de Sergio Mayer explicó:“El juez acaba de ratificar medidas de protección en favor de la niña de identidad reservada, así como de su abuelo y de su padre. En ese sentido, ni las agresoras, interposita persona, pueden opinar sobre ese tema en específico”. Añadió que tanto Ferka como Linet Puente han hecho escarnio de lo que vivió Mayer Mori, “pensando que no pasa nada al atacar a un hombre que tiene una hija”.