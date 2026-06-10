Sheinbaum aclara que la canción ‘La niña futbolista’ de Julieta Venegas no es oficial del Mundial

Durante los últimos días, miles de usuarios discutieron sobre la composición musical luego de que fuera presentada en actividades relacionadas con el torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. La polémica creció a tal nivel que muchos internautas asumieron erróneamente que se trataba de la canción oficial del Mundial.

La controversia alrededor de “La niña futbolista” , el reciente tema interpretado por Julieta Venegas , llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , quien decidió aclarar públicamente uno de los puntos que más debate ha generado en redes sociales: la canción no es el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Ante la confusión, la mandataria explicó que el objetivo del proyecto siempre fue distinto y que la pieza musical está dedicada a las niñas que practican futbol y buscan abrirse camino en un deporte históricamente dominado por hombres.

LA ACLARACIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM

Durante su intervención, la presidenta fue enfática al señalar que la canción jamás fue concebida como un himno mundialista ni como una representación oficial de la justa deportiva.

“La canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial”, expresó Sheinbaum.

La mandataria explicó que el tema fue presentado en un contexto específico relacionado con un evento donde se entregaron boletos para la Copa del Mundo a niñas y jóvenes ganadoras de un concurso impulsado por las autoridades.

Según detalló, la intención era acompañar una iniciativa enfocada en fomentar la participación femenina en el deporte y reconocer el talento de nuevas generaciones de futbolistas.

La aclaración buscó frenar las especulaciones que surgieron tras el estreno y que terminaron alimentando buena parte de las críticas en plataformas digitales.

¿POR QUÉ SURGIÓ LA POLÉMICA?

Desde su lanzamiento, “La niña futbolista” provocó reacciones encontradas entre aficionados al futbol, seguidores de Julieta Venegas y usuarios de redes sociales.

Una parte del público consideró positivo el mensaje de inclusión y empoderamiento femenino que transmite la canción. Sin embargo, otros usuarios manifestaron su inconformidad al considerar que el tema carece de la energía y emotividad que suelen asociarse a los grandes eventos deportivos internacionales.

Las críticas también se dirigieron a aspectos como la producción musical, la letra y el enfoque narrativo elegido para la historia.

En plataformas como X, Facebook, TikTok e Instagram comenzaron a circular fragmentos del videoclip acompañados de comentarios que iban desde el reconocimiento hasta la desaprobación total.

LA HISTORIA DETRÁS DE “LA NIÑA FUTBOLISTA”

Más allá de la controversia, la canción presenta una narrativa enfocada en la superación de estereotipos de género dentro del deporte.

La historia sigue a una niña apasionada por el futbol que enfrenta la desaprobación de su padre, quien considera que ese deporte está reservado para los hombres. Conforme avanza el relato, la protagonista demuestra sus capacidades dentro de la cancha y logra cambiar la percepción de quienes la rodean.

El proyecto fue impulsado como parte de actividades culturales promovidas por la Secretaría de Cultura y respaldadas por el Gobierno de México.

Su propósito principal consistía en destacar los desafíos que todavía enfrentan muchas niñas y mujeres para desarrollarse plenamente en disciplinas deportivas donde históricamente han existido barreras sociales y culturales.

LAS CRÍTICAS LLEGARON A YOUTUBE

La discusión no permaneció únicamente en las redes sociales tradicionales. Conforme aumentó la conversación, miles de usuarios trasladaron sus opiniones a distintas plataformas digitales, incluyendo YouTube.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando los comentarios del videoclip oficial fueron deshabilitados. Aunque no se emitió una explicación formal sobre esta decisión, numerosos internautas interpretaron la medida como una respuesta al elevado número de mensajes negativos que estaba recibiendo la producción.

Este hecho contribuyó a que la polémica continuara creciendo y que el tema permaneciera durante varios días entre las conversaciones más relevantes relacionadas con el Mundial de 2026.

La controversia también evidenció cómo las redes sociales se han convertido en espacios donde las producciones artísticas son evaluadas de manera inmediata y masiva por el público.

JULIETA VENEGAS DEFIENDE EL MENSAJE DE LA CANCIÓN

Frente a las críticas, Julieta Venegas ha mantenido una postura firme respecto al objetivo original del proyecto.

La cantante explicó que la intención nunca fue generar divisiones ni competir por el papel de canción oficial del Mundial, sino transmitir un mensaje positivo para niñas y adolescentes.

“Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean”, expresó la artista.

Venegas agregó que la composición fue realizada con cariño y con la esperanza de motivar a más niñas a practicar deporte, divertirse y perseguir sus metas sin importar los prejuicios.

ENTRE EL DEPORTE, LA CULTURA Y EL DEBATE DIGITAL

La conversación generada por “La niña futbolista” refleja la forma en que los proyectos culturales vinculados a eventos de gran impacto suelen despertar opiniones diversas.

Mientras algunos sectores celebran el mensaje de inclusión y representación femenina, otros cuestionan aspectos artísticos y narrativos de la propuesta.

Lo cierto es que la aclaración de Claudia Sheinbaum dejó definido uno de los principales puntos de discusión: la canción no representa oficialmente al Mundial de 2026, sino que forma parte de una iniciativa enfocada en promover la participación de las niñas en el futbol y en otros espacios deportivos.