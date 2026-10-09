Sheinbaum aclara que reunión con el embajador Johnson fue sobre asuntos económicos... ‘No hubo oportunidad de dialogar’

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    Sheinbaum aclara que reunión con el embajador Johnson fue sobre asuntos económicos... ‘No hubo oportunidad de dialogar’
    La presidenta explicó que el encuentro en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos se centró en comercio, inversión y solicitudes empresariales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum aclaró que su reunión con el embajador Ronald Johnson fue económica y que no hubo oportunidad de dialogar sobre seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que durante su reciente encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no hubo oportunidad de abordar temas de seguridad, entre ellos la propuesta de instalar una academia de capacitación policial en Querétaro y los reportes de presuntos ataques contra la Guardia Costera estadounidense desde territorio mexicano.

Durante La Mañanera del Pueblo de este viernes 9 de octubre, la mandataria explicó que la reunión celebrada en Palacio Nacional tuvo un enfoque empresarial y estuvo dedicada a asuntos comerciales y de inversión. Por ello, no se trató de una reunión bilateral para revisar los temas pendientes entre ambos gobiernos.

“Fue una reunión con empresarios en donde estuvo presente el embajador en México, Johnson. De hecho, él trajo a la delegación de la American Chamber”, comentó Sheinbaum al explicar cómo se desarrolló el encuentro.

La Presidenta precisó que la conversación permitió atender inquietudes de compañías estadounidenses que operan en México y explicar aspectos relacionados con la Ley de Ingresos, así como las condiciones para invertir en el país.

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LOS TEMAS DE SEGURIDAD QUEDARON PENDIENTES

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de abordar asuntos de seguridad con el representante diplomático estadounidense, Sheinbaum reconoció que no se presentó el espacio para discutirlos durante la reunión empresarial.

“No hubo oportunidad de dialogar”, expresó la mandataria al referirse a los asuntos que todavía deben revisarse con Johnson.

Entre los temas pendientes se encuentra el proyecto de una academia de capacitación policial en Querétaro, una propuesta relacionada con la formación de elementos de seguridad. Sin embargo, durante el encuentro con empresarios no se discutieron sus alcances ni los posibles acuerdos entre ambos países.

Otro asunto pendiente son los reportes sobre presuntos ataques contra integrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos desde territorio mexicano. La Presidenta no ofreció detalles adicionales sobre estos señalamientos durante su explicación.

La falta de diálogo sobre estos asuntos no significa que hayan sido descartados de la agenda, sino que deberán abordarse en un encuentro específico entre las autoridades correspondientes.

SHEINBAUM PREVÉ UNA REUNIÓN PARTICULAR CON JOHNSON

La mandataria adelantó que acordó sostener próximamente una reunión particular con Ronald Johnson, en la que ambos podrán revisar temas específicos de la relación entre México y Estados Unidos.

Este encuentro permitiría separar las conversaciones económicas de los asuntos diplomáticos y de seguridad que requieren atención directa de los dos gobiernos. No obstante, Sheinbaum no precisó una fecha para la reunión ni detalló cuáles serán los puntos que se discutirán.

La relación bilateral incluye una agenda amplia en la que coinciden el intercambio comercial, las inversiones, la cooperación institucional y la seguridad fronteriza. En esta ocasión, según lo explicado por la Presidenta, la reunión se concentró en el primer bloque de asuntos.

UNA REUNIÓN CON EMPRESARIOS ESTADOUNIDENSES

La delegación de la American Chamber of Commerce estuvo presente en el encuentro junto con Johnson. Esta organización representa a empresas vinculadas con la actividad económica entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con Sheinbaum, la reunión sirvió para escuchar solicitudes de compañías estadounidenses instaladas en territorio mexicano y explicar elementos del marco económico nacional, incluida la Ley de Ingresos.

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DATOS CURIOSOS

· American Chamber of Commerce: es una organización empresarial que representa intereses de compañías estadounidenses con actividad en México.

· Ley de Ingresos: establece las fuentes de recursos que el Gobierno federal prevé obtener durante un ejercicio fiscal.

· Agenda bilateral: México y Estados Unidos mantienen conversaciones sobre economía, comercio y seguridad, aunque estos asuntos pueden tratarse en reuniones distintas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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