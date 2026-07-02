Sheinbaum afirma que México es un destino seguro tras alerta de viaje del Reino Unido por el Mundial 2026

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    Sheinbaum afirma que México es un destino seguro tras alerta de viaje del Reino Unido por el Mundial 2026
    Claudia Sheinbaum llamó a celebrar con responsabilidad y confirmó que la CDMX reforzará el operativo para el partido entre México e Inglaterra. Cuartoscuro

Sheinbaum afirmó que México es un destino seguro y anunció medidas para evitar aglomeraciones durante el México vs Inglaterra

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México es un destino seguro para los visitantes nacionales y extranjeros y rechazó que exista algún impedimento para viajar al país, luego de que el gobierno del Reino Unido actualizara su alerta de viaje con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el país ha demostrado ser un lugar seguro para recibir a miles de aficionados durante el desarrollo del torneo y afirmó que las autoridades mantienen acciones coordinadas para garantizar la seguridad de quienes asistan a los distintos puntos de reunión para seguir el encuentro del próximo domingo.

“Es seguro, viajar a México no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial”, respondió la presidenta al ser cuestionada sobre la recomendación emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reino-unido-emite-alertas-de-viaje-previo-a-partido-mexico-vs-inglaterra-PI21830953

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFORZARÁ MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERACIONES

Sheinbaum explicó que, tras los hechos registrados durante los festejos por la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final, el Gobierno de la Ciudad de México implementará nuevas medidas para reducir las concentraciones masivas de personas en Paseo de la Reforma.

La presidenta señaló que la estrategia contempla la instalación de un mayor número de pantallas a lo largo de la avenida, con el objetivo de distribuir a los asistentes en distintos puntos y disminuir la concentración en una sola zona.

“A partir de lo que ocurrió el martes y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma”, explicó.

La mandataria indicó que esta medida busca facilitar la movilidad de los aficionados y contribuir a que las celebraciones se desarrollen de manera ordenada.

SHEINBAUM PIDE EVITAR EL EXCESO DE ALCOHOL DURANTE LOS FESTEJOS

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo federal hizo un llamado a quienes asistirán a ver el partido entre México e Inglaterra para que mantengan una conducta responsable durante las celebraciones.

La presidenta exhortó a evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y pidió que los festejos se realicen de forma ordenada.

“Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable”, expresó.

Asimismo, señaló que las autoridades federales y capitalinas apelan a la responsabilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México como de las personas que visitan la capital con motivo de la Copa Mundial.

“Apelamos a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando”, agregó.

COORDINACIÓN CON CLARA BRUGADA PARA EL OPERATIVO DEL DOMINGO

Sheinbaum informó que sostuvo comunicación directa con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para coordinar las acciones que se implementarán durante la transmisión pública del encuentro.

De acuerdo con la mandataria, el gobierno capitalino ya trabaja en un operativo que contempla la instalación de más pantallas y la presencia de personal de distintas dependencias para orientar a la población.

“El gobierno de la Ciudad de México está tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma, para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma. Y, al mismo tiempo, el llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, pues actuar de manera responsable”, afirmó.

La presidenta señaló que las autoridades consideran complejo contener con presencia policial una concentración de cientos de miles de personas, por lo que la estrategia estará enfocada principalmente en la orientación y organización de los asistentes.

“Estamos en contacto con ellos e incluso personalmente hablé con Clara y ellos lo han hecho muy bien, y ahora están tomando previsiones para que hayan más pantallas en más lugares, y evitar la congregación de personas. Es muy difícil, digamos, poner policías para, de alguna manera, contener a un millón de personas. Hay policías para orientar principalmente, y varias autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de nosotros para poder estar orientando a la afición, a los que van a ver el partido en Reforma. Ya todos hacer un llamado a actuar de manera responsable”, comentó.

ALERTA DEL REINO UNIDO SE EMITIÓ TRAS LOS FALLECIMIENTOS REGISTRADOS EN REFORMA

Las declaraciones de la presidenta ocurrieron después de que el gobierno británico actualizara el miércoles su guía de viaje para México con motivo del partido que disputarán las selecciones de Inglaterra y México en los octavos de final del Mundial.

En la recomendación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) advirtió a sus ciudadanos sobre el incremento en el robo de teléfonos celulares, la posible adulteración de bebidas alcohólicas y recordó los fallecimientos registrados durante los festejos realizados el martes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La cancillería británica también recomendó a las personas que planean viajar a México consultar previamente las medidas de seguridad vigentes, los requisitos de ingreso al país y la información relacionada con la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-la-cdmx-inicia-investigacion-por-la-muerte-de-4-personas-en-festejos-mundialistas-GI21831043

AUTORIDADES BUSCAN PREVENIR NUEVOS INCIDENTES DURANTE EL MUNDIAL

Las medidas anunciadas por los gobiernos federal y capitalino forman parte de los preparativos para el encuentro del próximo domingo, considerado uno de los eventos con mayor expectativa dentro del torneo.

Las autoridades prevén una alta concentración de aficionados tanto en el Zócalo de la Ciudad de México como en Paseo de la Reforma y otros espacios públicos donde se instalarán pantallas para la transmisión del partido.

Con la ampliación de los puntos de reunión, la orientación a los asistentes y el llamado a celebrar de manera responsable, las autoridades buscan reducir riesgos y facilitar el desarrollo de los festejos durante la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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