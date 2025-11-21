$!Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

TE PUEDE INTERESAR: Se erosiona confianza sobre CIBanco, Intercam y Vectoron por presunto lavado de dinero

Sheinbaum señaló que la información entregada por el gobierno estadounidense “no fue suficiente para establecer alguna relación con el crimen organizado” .

De acuerdo con la mandataria, ni la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) identificaron elementos que permitieran iniciar procesos penales en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , aseguró que no existe evidencia de que Vector Casa de Bolsa, Intercam o CIBanco mantengan vínculos con la delincuencia organizada o hayan realizado operaciones de lavado de dinero, pese a los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 25 de junio de 2025.

AUTORIDADES MEXICANAS NO ENCONTRARON NEXOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO, SOLO IRREGULARIDADES PREVIAS

Sheinbaum detalló que, tras una revisión interna, las autoridades mexicanas sólo encontraron irregularidades administrativas previamente auditadas y sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según explicó, ninguna de estas faltas derivó en indicios de lavado de dinero.

“No hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información del Tesoro, que confirmara lavado de dinero. La intervención se realizó para evitar afectaciones al sistema financiero nacional”, indicó.

El gobierno federal confirmó que la intervención temporal realizada por Hacienda y la CNBV respondió a una “acción preventiva” después de que los señalamientos del Departamento del Tesoro provocaran retiros atípicos entre los clientes de las instituciones financieras. La prioridad, afirmó Sheinbaum, fue evitar riesgos sistémicos y proteger los depósitos de las personas usuarias.

SEÑALAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO SOBRE CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR

El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro prohibió a instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias con CIBanco, Intercam y Vector, al considerarlas “fuentes de preocupación” en materia de presunto lavado de dinero ligado a cárteles en México. La advertencia derivó en la intervención gerencial temporal anunciada por la CNBV el 26 de junio.

La agencia estadounidense señaló que estas instituciones formaban parte de un “patrón arraigado de asociaciones, transacciones y servicios” que habrían facilitado operaciones vinculadas al tráfico ilícito de opioides y a la adquisición de precursores químicos procedentes de China.

En su informe, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) describió diversos casos y patrones presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Las autoridades mexicanas no confirmaron estos esquemas, pero la descripción estadounidense motivó la intervención preventiva.

SUPUESTOS ESQUEMAS DETECTADOS POR FINCEN QUE UTILIZARÍA CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR PARA LAVAR DINERO

FinCEN sostuvo que en 2023 un empleado del banco supuestamente facilitó la creación de una cuenta destinada al presunto blanqueo de 10 millones de dólares para un integrante del Cártel del Golfo.

También indicó que entre 2021 y 2024 CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos entre empresas de México y China vinculadas con el envío de precursores químicos con fines ilícitos.

Según el organismo estadounidense, a finales de 2022 ejecutivos de Intercam habrían sostenido reuniones directas con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para discutir posibles esquemas de lavado de dinero, incluidos movimientos de fondos desde China.

FinCEN añadió que entre 2021 y 2024 una empresa china asociada con el envío de precursores recibió más de 1.5 millones de dólares de compañías mexicanas a través de Intercam.

En el caso de Vector, FinCEN señaló que entre 2013 y 2021 una presunta “mula” de dinero del Cártel de Sinaloa habría utilizado distintos métodos para blanquear 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de la firma.

El organismo también expuso que entre 2018 y 2023 Vector habría efectuado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas mexicanas a compañías chinas señaladas por enviar precursores químicos. De acuerdo con FinCEN, estas operaciones ilustran “deficiencias significativas” en los controles internos de prevención de lavado.

