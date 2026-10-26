Sheinbaum celebra crecimiento de 3.5% de la actividad económica de México durante agosto; destaca obra pública

Durante La Mañanera del Pueblo de este lunes 26 de octubre , Sheinbaum presentó una gráfica del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), herramienta que permite observar el comportamiento de distintos sectores productivos y dar seguimiento a la evolución de la economía mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , celebró el crecimiento de 3.5% de la actividad económica nacional durante agosto de 2026, cifra atribuida al reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La mandataria señaló que el desempeño estuvo relacionado, entre otros factores, con la construcción de infraestructura pública, el desarrollo de vivienda y la producción de electrónicos.

La mandataria sostuvo que los datos muestran una tendencia favorable durante 2026, particularmente desde el segundo trimestre, con un comportamiento que, de acuerdo con la gráfica expuesta en Palacio Nacional, se aprecia con mayor claridad durante el tercer trimestre del año.

“Es muy buena noticia”, expresó la presidenta al referirse al resultado de agosto.

“Como ven, particularmente desde el segundo trimestre de 2026, pero en el tercer trimestre se muestra de mejor manera, pues hay un crecimiento muy importante”, señaló.

OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA, ENTRE LOS MOTORES DEL AVANCE

Al explicar los factores que, a su consideración, contribuyeron al resultado, Sheinbaum destacó la actividad de la construcción, con énfasis en los proyectos de infraestructura pública y la edificación de vivienda.

La construcción tiene un papel relevante en la actividad económica por su relación con el empleo, la demanda de materiales y la contratación de servicios especializados. Las obras de infraestructura también generan movimiento en distintas ramas productivas, desde el transporte hasta el suministro de insumos.

La presidenta mencionó además el desarrollo de vivienda como uno de los componentes que acompañaron el desempeño económico de agosto. Este sector forma parte de las actividades que pueden incidir en la producción, la inversión y el empleo, aunque su contribución específica debe distinguirse de la evolución general del indicador.

Otro rubro señalado por Sheinbaum fue la producción de electrónicos, una actividad vinculada con las cadenas manufactureras y la demanda de bienes tecnológicos.

La mandataria no presentó, en las declaraciones citadas, porcentajes individuales para cada sector, por lo que el crecimiento general de la actividad económica no permite establecer por sí solo cuánto aportó cada uno al resultado.

¿QUÉ MUESTRA EL INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA?

El IGAE, elaborado por el Inegi, funciona como una referencia mensual para conocer el comportamiento de la economía mexicana en el corto plazo. Su evolución permite observar cambios en las actividades productivas antes de contar con las mediciones trimestrales del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la conferencia, Sheinbaum mostró una gráfica con datos de 2022 a 2026. Según su explicación, el indicador se mantuvo por encima del nivel de referencia de 100 puntos y presentó una trayectoria ascendente hacia el cierre del periodo mostrado.

El resultado de agosto fue presentado por la presidenta como una señal positiva sobre el desempeño económico del país. No obstante, para evaluar el alcance de ese avance también es necesario considerar el periodo de comparación, el comportamiento de los distintos sectores y las revisiones que puedan realizarse a las cifras estadísticas.

DATOS CLAVE DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

· Crecimiento reportado: 3.5% durante agosto de 2026, según la cifra citada en la conferencia.

· Fuente estadística: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

· Indicador presentado: Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

· Sectores destacados: Construcción de obra pública, vivienda y producción de electrónicos.

· Periodo revisado en la gráfica: De 2022 a 2026.