Sheinbaum celebra victoria de Lula en Brasil... ‘Es una bocanada de aire fresco; la derecha representa el autoritarismo y la corrupción’

“Estamos felices. Muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy, muy contentos”, declaró desde Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , celebró la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y calificó el resultado como “una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe”. Durante su conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, la mandataria felicitó al presidente brasileño y a los ciudadanos que participaron en la segunda vuelta.

El resultado permitirá al dirigente del Partido de los Trabajadores continuar al frente del gobierno brasileño, en una elección que generó reacciones entre representantes de distintos movimientos políticos de América Latina.

Lula obtuvo la victoria en la contienda celebrada el domingo, con 51.78% de los votos , frente a 48.22% del senador Flávio Bolsonaro, de acuerdo con el conteo oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil, con 99.98% de las urnas escrutadas.

SHEINBAUM ACUSA A LA DERECHA DE AUTORITARISMO Y CORRUPCIÓN

Durante la misma conferencia, la presidenta mexicana también lanzó críticas contra los movimientos de derecha, a los que vinculó con las élites económicas, los privilegios y las prácticas autoritarias.

Sus declaraciones surgieron al responder preguntas sobre la posible regulación de los algoritmos y la inteligencia artificial, ante la influencia que estas herramientas pueden tener en la difusión de información y la formación de opiniones entre los ciudadanos.

“La derecha representa a las élites. La derecha representa a los grandes poderes económicos. La derecha representa el autoritarismo. La derecha representa la defensa de la corrupción y los privilegios”, expresó Sheinbaum.

La mandataria sostuvo que algunas organizaciones internacionales de derecha utilizan mecanismos digitales para influir en la opinión pública. En ese contexto, hizo referencia a señalamientos sobre una presunta coordinación de grupos políticos mediante redes sociales y mencionó a La Derecha Diario, medio al que calificó como una red de propaganda.

Sus declaraciones colocaron nuevamente en el debate el papel de las plataformas digitales y la inteligencia artificial en la discusión política, así como la posibilidad de establecer mecanismos para regular su funcionamiento.

LLAMA A MORENA A NO TRAICIONAR AL PUEBLO

Sheinbaum contrastó sus críticas a la derecha con la visión de los gobiernos que identifica como humanistas, a los que relacionó con la defensa de los derechos de la población, la democracia y la justicia social.

La presidenta también dirigió un mensaje a quienes forman parte de su movimiento político y les advirtió que deben mantener sus principios y responder a la confianza de los ciudadanos que los respaldaron en las urnas.

“Si se traiciona al pueblo, imagínense, se pierde toda la autoridad moral, toda la autoridad política”, afirmó.

La declaración se produjo en una conferencia en la que la victoria de Lula sirvió como referencia para hablar sobre las diferencias entre los proyectos políticos de izquierda y derecha en la región.

Sheinbaum consideró que el resultado electoral brasileño muestra la relevancia de la organización ciudadana frente a las fuerzas políticas conservadoras. Sin embargo, sus comentarios sobre la derecha también abarcaron temas nacionales, como la responsabilidad de los integrantes de su movimiento y la influencia de los grandes intereses económicos.