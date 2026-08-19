Sheinbaum descarta información oficial de EU sobre investigación contra Marina del Pilar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el Gobierno de México haya recibido información oficial de autoridades de Estados Unidos sobre una investigación contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de los señalamientos publicados por el medio de comunicación Semanario Zeta. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que hasta el momento no existe una comunicación formal del gobierno estadounidense que confirme que la gobernadora sea investigada por autoridades de ese país. “Bueno, es un medio de comunicación que dice. Nosotros no tenemos otra información oficial, no hay ninguna información... No hay nada de las autoridades de Estados Unidos a las autoridades mexicanas que digan que hay una investigación”, afirmó.

SHEINBAUM PIDE INFORMACIÓN OFICIAL Y PRUEBAS Al ser cuestionada sobre los señalamientos publicados, Sheinbaum indicó que cualquier investigación de esta naturaleza tendría que ser informada por las autoridades correspondientes. “Pues tiene que informarlo la fiscalía, pero hasta donde tengo entendido, no. Entonces, es muy difícil a través de la publicación de un medio, tendría que venir algo oficial”, sostuvo. La presidenta agregó que, en caso de existir acusaciones, deberán presentarse pruebas que sean compatibles con las reglas del sistema penal mexicano. “Y en todos los casos, como siempre lo hemos dicho, pruebas que sean acordes con el sistema penal acusatorio mexicano”, señaló. ¿QUÉ PUBLICÓ ZETA SOBRE MARINA DEL PILAR? Esta semana, Semanario Zeta publicó información en la que señala que Marina del Pilar y su exesposo, Carlos Torres, serían objeto de una investigación por parte de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la publicación, dentro de las gestiones relacionadas con el caso habría aparecido la posibilidad de que la gobernadora firmara una carta proffer, un mecanismo mediante el cual una persona puede proporcionar información a autoridades estadounidenses bajo determinadas condiciones. El medio señaló que esta vía habría sido planteada como parte de las opciones para buscar evitar posibles cargos o sanciones. La publicación atribuyó parte de la información a cuatro audios filtrados: tres de ellos entregados al periodista Héctor de Mauleón y uno más a Gildo Garza. Según Zeta, en los materiales de audio la gobernadora hace referencia a reuniones con agencias estadounidenses y a gestiones legales relacionadas con su situación.

INVESTIGACIÓN HABRÍA CONSIDERADO POSIBLES CARGOS El semanario señaló que, tras consultar a un contacto en Estados Unidos sobre los delitos que serían investigados, la respuesta fue que se trataría de “varios”. Según la información publicada, las pesquisas continuarían con el objetivo de determinar qué cargos podrían presentarse contra Marina del Pilar, Carlos Torres y otras personas que presuntamente estarían relacionadas con el crimen organizado. Estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente por autoridades estadounidenses ni por el Gobierno de México.

MARINA DEL PILAR INFORMÓ EN MAYO SOBRE LA REVOCACIÓN DE SU VISA El 10 de mayo de 2026, Marina del Pilar informó mediante sus redes sociales que autoridades estadounidenses habían revocado su visa de turista. En aquella ocasión, la gobernadora señaló que se trataba de un asunto administrativo. De acuerdo con la información publicada por Zeta, la investigación a la que hace referencia el medio habría comenzado antes de que se hiciera público el retiro de la visa y posteriormente la mandataria habría realizado gestiones para intentar recuperar el documento. El medio también señaló que en uno de los audios difundidos el 21 de junio de 2026, Marina del Pilar mencionó que había contratado al abogado Michael Nadler, especialista en asuntos relacionados con corrupción y lavado de dinero, además de referirse a reuniones con agencias estadounidenses. Hasta este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México no cuenta con información oficial de autoridades estadounidenses que confirme la existencia de una investigación contra la gobernadora de Baja California.