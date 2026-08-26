Sheinbaum condiciona reunión con Trump y evalúa ir al G20 en Miami

A pocos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno , la mandataria explicó que México mantiene comunicación constante con Washington para atender asuntos relacionados con seguridad, migración, comercio y aranceles .

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de reunirse personalmente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aunque aclaró que el encuentro podría concretarse cuando existan avances en los principales temas de la agenda bilateral.

“ Cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos ”, respondió Sheinbaum entre risas.

Durante La Mañanera del Pueblo, un reportero le preguntó si consideraba necesario un encuentro cara a cara con Trump para destrabar los pendientes entre ambos países.

MÉXICO MANTIENE CONTACTO DIRECTO CON TRUMP

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para una nueva reunión presencial, Sheinbaum aseguró que la comunicación con la Casa Blanca se mantiene de manera constante.

La presidenta señaló que ha sostenido 21 llamadas telefónicas con Trump, además de coincidir con él durante el Mundial de Futbol, primero en el sorteo de grupos y posteriormente en la final del torneo.

Los contactos no se limitan a los mandatarios. Los equipos de ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre los asuntos pendientes y buscan avanzar en las negociaciones que involucran la relación comercial y la seguridad entre México y Estados Unidos.

“Hay permanente comunicación entre los gobiernos y de manera personal vía telefónica. Cuando sea oportuno, pues iremos a Estados Unidos a reunirnos con el presidente Trump, pero en este momento hay buena comunicación”, afirmó.

EQUIPO MEXICANO NEGOCIA EN WASHINGTON

Mientras Sheinbaum mantiene la comunicación directa con Trump, integrantes de su gabinete realizan gestiones en Washington.

La presidenta informó que el secretario de Economía se encuentra en la capital estadounidense acompañado por representantes diplomáticos mexicanos y asesores del sector empresarial.

Las conversaciones están relacionadas principalmente con el tratado comercial y los aranceles que afectan a productos mexicanos. También participa en estas gestiones el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encuentra en Estados Unidos.

El gobierno mexicano busca mantener abiertos los canales de negociación mientras analiza los distintos escenarios para la relación con la administración de Trump.

SOBERANÍA Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL

Sheinbaum reiteró que mantener una relación positiva con Estados Unidos no significa renunciar a los principios de política exterior que sostiene su gobierno.

Entre ellos mencionó la soberanía, independencia, integridad territorial, no injerencia, no subordinación y coordinación.

Al mismo tiempo, señaló que México trabaja para alcanzar “el mejor acuerdo comercial posible”, tomando en cuenta la posición que actualmente mantiene el gobierno estadounidense.

La presidenta ha insistido en que la relación bilateral debe desarrollarse mediante coordinación y diálogo, particularmente ante las diferencias que permanecen en materia comercial y de seguridad.

SHEINBAUM ANALIZA ASISTIR AL G20 EN MIAMI

En la misma conferencia, la mandataria confirmó que recibió una invitación para participar en la cumbre del G20, que se realizará en Miami durante diciembre.

Sheinbaum explicó que la sede fue definida por decisión del propio Trump y señaló que su gobierno todavía analiza si acudirá al encuentro internacional.

“Estamos tomando la decisión de si vamos o no vamos, pero México tiene que estar presente (...) en principio deberíamos ir para representar a México. Pero la decisión final la tomaremos ya cercano al G20”, explicó.

La eventual asistencia abriría la posibilidad de que ambos mandatarios coincidan nuevamente, aunque hasta ahora no existe confirmación de que una reunión bilateral vaya a celebrarse durante la cumbre.

¿EL G20 SERÁ EL MOMENTO PARA HABLAR CON TRUMP?

Ante la pregunta sobre si el encuentro internacional podría servir para resolver los temas pendientes con Washington, Sheinbaum respondió de manera breve.

“Ya habrá oportunidad”, dijo la presidenta, frase que volvió a repetir cuando se le solicitó una precisión sobre el posible encuentro.

Por ahora, la relación México-Estados Unidos continúa con negociaciones en diferentes frentes. La revisión del tratado comercial, los aranceles, la seguridad y la migración permanecen entre los asuntos que requieren acuerdos entre ambos gobiernos.

La fecha de una próxima reunión presencial entre Sheinbaum y Trump sigue sin definirse. La presidenta dejó abierta la posibilidad de que ocurra durante el G20 o en otro momento, dependiendo del avance de las conversaciones.