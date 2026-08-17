Claudia Sheinbaum ampliará a 400 mil los espacios de bachillerato con el plan Margarita Maza

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México duplicará de 200 mil a 400 mil la meta de nuevos espacios para estudiantes de educación media superior, como parte del programa Bachillerato Nacional Margarita Maza. Durante la conferencia de prensa de este lunes 17 de agosto, la mandataria explicó que la estrategia busca atender el crecimiento de la demanda de lugares en preparatoria y acercar los planteles a las comunidades donde viven los estudiantes.

La ampliación también pretende reducir la deserción escolar asociada con la distancia que deben recorrer los jóvenes para acudir a una escuela de nivel medio superior. Sheinbaum señaló que la meta original de 200 mil nuevos lugares ya fue alcanzada, por lo que se decidió incrementar el objetivo hasta 400 mil espacios. CONSTRUIRÁN Y AMPLIARÁN PLANTELES DE BACHILLERATO La subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Tania Rodríguez Mora, explicó que el programa contempla tres modalidades para incrementar la capacidad educativa. Una de ellas consiste en construir nuevos planteles en comunidades donde actualmente no existe suficiente oferta de educación media superior. Otra contempla ampliar las escuelas que ya se encuentran saturadas, mientras que la tercera consiste en reconvertir secundarias para que sus instalaciones sean utilizadas como bachillerato durante el turno vespertino. Para 2026 está prevista la intervención de 485 escuelas en diferentes entidades del país, con obras que incluyen planteles ubicados en Puebla, San Luis Potosí, Estado de México y Tamaulipas. Entre las instituciones contempladas se encuentran el CBTIS 317, CBTIS 46, CBTA 333 y CETMAR 43. La inversión destinada a estas acciones será de aproximadamente 10 mil millones de pesos, recursos que serán utilizados para ampliar la infraestructura y generar nuevos espacios educativos.

EN 2026 SE CREARÁN 156 MIL NUEVOS LUGARES Sheinbaum explicó que durante 2025 se construyeron y ampliaron 88 planteles, con lo que se generaron alrededor de 44 mil lugares adicionales para estudiantes. Para este año, el Gobierno de México prevé aumentar considerablemente ese número y generar 156 mil nuevos espacios mediante la intervención de las 485 escuelas contempladas en el programa. La presidenta señaló que el crecimiento de distintas ciudades y comunidades no siempre estuvo acompañado por la construcción de infraestructura educativa suficiente, situación que actualmente genera una demanda superior a la capacidad de algunos planteles. “Hay muchas ciudades o comunidades que han crecido sin la planeación de la infraestructura educativa”, explicó la mandataria al referirse a la necesidad de ampliar la oferta de bachillerato. Uno de los ejemplos mencionados fue Tijuana, donde, de acuerdo con Sheinbaum, la demanda de espacios educativos llegó a duplicar la capacidad que había sido creada previamente. Por ello, el programa contempla continuar con la ampliación de planteles y la creación de nuevas escuelas para atender a los estudiantes que buscan ingresar a la educación media superior. GOBIERNO BUSCA REDUCIR LA DESERCIÓN ESCOLAR El Bachillerato Nacional Margarita Maza también tiene entre sus objetivos reducir el abandono escolar relacionado con la distancia entre los hogares de los estudiantes y los centros educativos. La estrategia busca que los jóvenes tengan acceso a una escuela de nivel medio superior en zonas cercanas a sus comunidades, particularmente en localidades rurales y aisladas. Rodríguez Mora explicó que, además de incrementar el número de espacios, se pretende fortalecer las actividades culturales, deportivas y de convivencia dentro de los planteles. La funcionaria señaló que el llamado a permanecer en la escuela ha incrementado la demanda de espacios, por lo que las autoridades consideran necesario acelerar la expansión de la infraestructura educativa. La administración federal también atribuye a la Beca Universal para Educación Media Superior Benito Juárez una reducción en los niveles de abandono escolar en este segmento educativo. EDUCACIÓN BUSCA AMPLIAR LA COBERTURA DE BACHILLERATO El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que actualmente la cobertura de educación media superior en México se encuentra alrededor de 80 por ciento. De acuerdo con el funcionario, una de las causas del rezago en la cobertura es la insuficiente construcción de escuelas preparatorias durante las últimas décadas. Con la construcción y ampliación de planteles contemplada en el Bachillerato Nacional Margarita Maza, la Secretaría de Educación Pública estima que la cobertura podría alcanzar 90 por ciento. El objetivo forma parte de una estrategia para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación media superior y responder al crecimiento de la demanda.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SIN EXAMEN EN 18 ESTADOS El programa también se relaciona con la política de acceso a la educación media superior sin examen de admisión en las entidades donde ya opera el esquema “Mi derecho, mi lugar”. Actualmente, este modelo funciona en 18 estados y busca garantizar que los estudiantes puedan acceder a una opción de bachillerato sin que la falta de un lugar en determinado plantel implique quedar fuera de la educación media superior. La ampliación de infraestructura pretende acompañar este esquema con una mayor disponibilidad de espacios. Además de las nuevas aulas, los recursos contemplan infraestructura, conectividad y el desarrollo de nuevas opciones técnicas para atender las necesidades educativas de los jóvenes. Con la ampliación de la meta de 200 mil a 400 mil nuevos lugares, el Gobierno de México busca aumentar la capacidad del sistema de educación media superior durante los próximos años, con especial atención en comunidades que actualmente presentan una oferta limitada o enfrentan dificultades de acceso por la distancia de los planteles.